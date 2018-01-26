OHAL İnceleme Komisyonu, 324 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın işe iade taleplerini reddetti.
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, doktorları ve avukatlarıyla beraber 13.00’de basın toplantısı düzenleyeceklerini duyurdu.
Gülmen ve Özakça, açlık grevi eylemi hakkındaki kararlarını açıklayacak.
Kanun Hükmünde Kararname ile işlerine son verilen Gülmen ve Özakça, "İşimi geri istiyorum" talebiyle geçen yıl açlık grevine başlamışlardı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN OHAL Komisyonu'ndan Gülmen ve Özakça kararı haberine yorum yapıntw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER