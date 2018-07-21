  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

OHAL komisyonundan 1560 iade kararı! Şehit babası da listede

OHAL komisyonundan 1560 iade kararı! Şehit babası da listede

OHAL İnceleme Komisyonu çalışmalara devam ediyor. Komisyon bugüne kadar 26 bin başvuruyu karara bağladı. İhraç edilen bin 560 kişi komisyon kararı ile görevlerine geri döndü. Afrin şehidi oğlu Abdullah Taha Koç'un tabutunu iki eliyle omuzladığı görüntü ile hafızalara kazınan Ahmet Koç da Komisyon kararı ile görevine iade edildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 21-07-2018 13:56 - Güncelleme: 21-07-2018 13:56

Türkiye'de 2 yıl süren OHAL dönemi resmen sona erdi. Süreçte KHK'larla 125 bin 678 kamu görevlisi ihraç edilirken, çok sayıda kurum ve kuruluşu da kapatıldı. KHK’larla toplam 131 bin 922 tedbir işlemi (ihraç, rütbe sökme, kapatma vb.) gerçekleştirildi. KHK'larla tesis edilen işlemlere karşı başvuru mercii olarak kurulan OHAL İnceleme Komisyonu’na 110 bin 84 kişi başvurdu.

1560 İADE KARARI
Habertürk Ankara’dan Fevzi Çakır’ın haberine göre 22 Aralık 2017’den itibaren karar vermeye başlayan Komisyon, bugüne kadar yaklaşık 26 bin başvuru dosyasını sonuçlandırdı. Bunların 22 bin 440’ı hakkında ret kararı verildi. Komisyon 1560 kamu görevlisinin başvurusunu ise kabul ederek görevlerine iadelerini sağladı. Yine komisyonun ön incelemesinden sonra 2 bin kişi KHK ile görevlerine iade edildi.

SON KHK İÇİN SON TARİH 5 EYLÜL
Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim ediliyor. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılıyor. Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara 19. ve 20. İdare Mahkemelerinde iptal davası açılabiliyor. Son yayımlanan 701 sayılı KHK ile hakkında işlem yapılanlar, Komisyona 5 Eylül 2018’e kadar başvurabilecek. Bu KHK ile de 18 bin 600 kişi ihraç edilmişti.

“TERÖRLE İLTİSAKLARI YOK”
Komisyonun iade kararlarında yapılan araştırmalar sonucunda söz konusu kişilerin terör örgütleri ile iltisaklı ve irtibatlı olduklarına dair delil elde edilemediği belirtildi. Bazı kararlar şöyle;

ŞEHİT BABASI
Türkiye onu şehit oğlu Abdullah Taha Koç'un Türk bayrağı'na sarılı tabutunu omuzlaması ile tanıdı. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 1083 rakımlı Keltepe'de şehit olan 8 askerden biri olan Jandarma Astsubay Çavuş Koç'un Konya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan babası Ahmet Koç, 22 Kasım 2016’da yayımlanan KHK ile görevinden ihraç edilmişti. İşte o şehit babası da Komisyon kararı ile iade edilenler arasında yer alıyor.

FETÖ’CÜ MÜDÜR KURBANI ÖĞRETMEN
Bir başka karar ise FETÖ’cü okul müdürü kurbanı olan öğretmene ait. Kayseri’de görev yapan Aysun Öğretmen FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan Aktif-Sen üyesi diye ihraç edildi. Ancak gerçek Komisyonun incelemesi sonucunda ortaya çıktı. Üyelik kaydının Aysun öğretmenin bilgisi dışında dönemin okul müdürünce yapıldığı tespit edildi. Aysun öğretmen de görevine iade edildi.

BYLOCKÇU KIZ KARDEŞ YAKMIŞTI
Bir diğer öğretmen ise üzerinde kayıtlı cep telefonu hatlarından birinde örgütün gizli haberleşme ağı ByLock bulunduğu gerekçesiyle ihraç edildi. Ancak bu hattının FETÖ ile bağlantısını verdiği ifadede itiraf eden öğretmenin kız kardeşince kullanıldığı belirlendi. Bu gelişme üzerine Komisyon Kütahya’da görev yapan öğretmenin de mesleğine iadesine karar verdi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN OHAL komisyonundan 1560 iade kararı! Şehit babası da listede haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro