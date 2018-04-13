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OHAL Komisyonu başvuru sonuçlarını açıkladı kaç kişi iade edildi

OHAL Komisyonu başvuru sonuçlarını açıkladı kaç kişi iade edildi

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, bugüne kadar meslekten ihraç edilenlere ilişkin 12 bin başvuruyu sonuçlandırdı. Son dakika açıklanan karara göre komisyon, 310 başvuru için mesleğe iade kararı verdi.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 16:52 - Güncelleme: 13-04-2018 16:52

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 108 bin 660 müracaat yapıldı.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı. Buna göre, komisyon, bugün itibarıyla 12 bin başvuruyu sonuçlandırarak, 310 müracaat için mesleğe iadeye hükmetti.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, başvurulardan 9 bin 700'ünü reddederken, bu arada bazı KHK'lar ile göreve iade edilen bin 990 başvuru için de ön inceleme kararı aldı.

Komisyonda, 96 bin 660 başvurunun incelenmesi ise devam ediyor.

Kararlar, başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara gönderilecek. Başvurusu kabul edilenler, Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 15 gün içerisinde kadro unvanına uygun görevlere atanacak.

DAVA AÇMA HAKKI BULUNUYOR

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara 19. ve 20. idare mahkemelerine iptal davası açılabilecek.

Başvurucular, "ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" üzerinden başvurularıyla ilgili bilgi alabilecek.

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Hacıağa Recep 13 Nisan 2018 17:09 Yaaav siz ne yüzle bize OHAL’in ne zaman kalkacağını soruyorsunuz? Kalkmayacak!..........Ey akademisyenler, ey Kürtler, ey Aleviler, ey “İzmir’in dağlarında” diye türkü çağıranlar, ey sosyalistler, ey demokratlar bundan böyle OHAL koşullarında yaşayacaksınız...............

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