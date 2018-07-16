OHAL kalkıyor yeni yasa geliyor! O yasada neler var?

15 Temmuz darbe girişiminin ardından uygulamaya sokulan ve 7 kez uzatılan OHAL 18 Temmuz günü itibariyle sona eriyor. Ancak onun yerine 30 maddelik bir 'terörle mücadele paketi' geliyor. Paketin ayrıntılarını ve hangi düzenlemelerin yapılacağını yazan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, "OHAL kalıcı hale getiriliyor şeklinde tartışmalar yaşayabiliriz" dedi. İşte Selvi'nin yazısının ilgili bölümü:

- Yeni döneme, OHAL kaldırılarak olumlu bir başlangıç yapılacak. FETÖ ve PKK tehlikesi sürdüğü, Suriye ve Irak’taki operasyonlar devam ettiği için yasal boşluk oluşmaması amaçlanıyor. O nedenle 30 maddelik bir Terörle Mücadele Paketi geliyor.

- OHAL kalıcı hale getiriliyor şeklinde tartışmalar yaşayabiliriz. Fransa da OHAL’i kaldırırken benzer düzenlemeler yapmıştı. Normalleşme sağlanınca, yeni düzenleme olacak mı orasını bilemiyorum.

- Ama kısmi OHAL ilanı, geçici olarak sokağa çıkma yasağı ilan etme, şehirlerdeki gösteri ve yürüyüşleri güvenlik gerekçesiyle iptal etme, gözaltı ve tutukluluk sürelerini uzatma gibi hükümler geliyor.

- 30 maddeden oluşacak teklifin çarşamba günü Meclis’e sunulması, önümüzdeki hafta ise yasalaşması bekleniyor.