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OHAL kalkıyor mu? Düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu!

OHAL kalkıyor mu? Düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu!

OHAL sonrası için yeni düzenleme ile ilgili teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin 26 maddeden oluştuğu öğrenildi. AK Parti, 48 saat aralıksız bu teklifin görüşülmesini teklif etti.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 16:16 - Güncelleme: 16-07-2018 17:14

18 Temmuz'da sona erecek OHAL sonrası ile ilgili yeni düzenleme Meclis Başkanlığı'na gönderildi. Teklifte OHAL uygulaması yerine geçecek düzenlemeler bulunuyor. Teklifin, geçici maddeyle birlikte toplam 27 maddeden oluştuğu öğrenildi.

AK Parti'nin kanun teklifinde valilerle ilgili düzenlemeler de bulunuyor.

Valiler, kamu düzenini veya güveliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere giriş ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecek.

- Valiler, ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilecek.

- Tehlikenin veya suç işlemenin önlenmesi amacıyla usulüne göre verilmiş sulh ceza hakimi kararı veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde askeri birlik komutanının veya askeri kurum amirinin ya da birim amirinin yazılı emri üzerine kişilerin üstü araçları özel kağıtları veya eşyası aranabilecek.

- Asker kişiler dahil askeri mahallere giriş çıkışlar elektronik kapıdan olacak.

GÖZALTI SÜRESİ KAÇ GÜN OLDU?...

- Gözaltı süresi yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç yakalama anından itibaren 48 saati, toplu olarak işlenen suçlarda 4 günü geçemez deniliyor.

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