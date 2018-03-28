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OHAL kalkacak mı AK Parti'den açıklama

OHAL kalkacak mı AK Parti'den açıklama

'OHAL ne zaman kaldırılacak' sorusuna bugün AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal verdi. Ünal, 'OHAL bu mücadele selamete erene kadar devam edecek.' açıklamasını yaptı.

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 12:21 - Güncelleme: 28-03-2018 12:21

Bazı bakan ve bürokratların 'FETÖ'nün artık devlet kurumlarından tamamen temizlendiği' yönündeki açıklamalarının ardından siyasetin gündeminde konu tartışılmaya başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son grup toplantısında bu konuda hükümeti eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ temizlendiyse OHAL niye devam ediyor?' eleştirisine yanıt AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan geldi. OHAL başlayalı daha 1,5 yıldır olduğunu söyleyen Ünal, 40 yıl boyunca devlete sızmış bir yapıyı temizlediklerini ifade etti. 'OHAL devam edecek' dedi. Ünal erken seçim iddialarına da cevap verdi.

NTV'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ünal, "Kılıçdaroğlu'nun, ''FETÖ'cüler temizlendi OHAL niye devam ediyor?'' eleştirisi de vardı. OHAL kalkar mı önümüzdeki günlerde? sorusuna şöyle cevap verdi: 

"DAHA 1,5 YIL OLMUŞ"
-Siz işgal girişimine kontrollü darbe diyeceksiniz sonra 4 tane terör örgütü ile mücadele eden 20 Temmuz'da anayasanın amir hükmü gereği olarak yasal bir şekilde ilan edilmiş OHAL'i 20 Temmuz gününü sivil darbe olarak nitelendireceksiniz. Biz OHAL süreci içerisinde vatandaşın hayatı bundan etkilenmeyecek dedik. Daha 1,5 yıl olmuş 40 yıl boyunca devletin içerisine yerleşmiş yapıyı temizliyoruz. İktidarınız döneminde bu yapıya dönük ne yaptınız deniyor. Bu yapı biz iktidara geldiğimizde insanların şucu ya da bucu olduğu üzerinden insanları fişleyecek miydik? Ne zaman ki bu yapının terör örgütü olduğu ortaya çıktı devlet bütün kararlılığı ile bu yapıyla mücadele etmeye başladı. Cumhurbaşkanı paralel devlet derken CHP elinizde kanıt mı var diyordu. Devlet operasyon yaparken CHP bunların önünde kalkan oluyordu. Bu yapının hem uluslararası alanda derken bu yapıyı BM'ye doğru şekilde anlatmanız gerekiyor. CHP yurtdışında insanlar tutuklanıyor diyor. Türkiye'de adalet yok diyor hakim ve savcılar iktidardan talimat alıyor diyor. CHP ve Kılıçdaroğlu bu mücadeleye gram destek vermediği halde nasıl oluyor da kalkıp Cumhurbaşkanımızı bu yapının siyasi ayağı olmakla suçluyor? OHAL bu mücadele selamete erene kadar devam edecek. Terörle mücadele özgürlük güvenlik mücadelesidir. Bu güvenlik sağlanana kadar OHAL devam edecek.

Ünal, AK Parti'nin takvimini açıkladı ve büyük kongrenin Ramazan Ayı sonrası yapılacağını belirtti.Ünal, AK Parti'nin takvimini açıkladı ve büyük kongrenin Ramazan Ayı sonrası yapılacağını belirtti.

ERKEN SEÇİM İDDİALARI

Ocak ve şubat ayı içerisinde yerel seçim kampanyamızı yaparız. Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı genel seçim hazırlığına başlarız. Genel seçimlerin öne çekilmesi söz konusu değil."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • misafir bey 28 Mart 2018 13:22 OLAĞAN ÜSTÜ halden rahatsız olanlr teröristler yada suçs meyilli insanlar vatandaşın hiç sıkıntısı yok ıraka demokrasi götürerek bir milyon insanı katleden amerikanın özgürlük söylemi ne ise adalet ve ozgürlük ayaklarına yatanlarında söylemi ondan daha beter geçmişlerini gördük insanları doğduğuna pişman ettiler hayatı bunundan getirdiler şimdi özgürlük ayaklarına ne yapacaklarının hesabını yapıyorlar

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KİMDİR ?
Mahir Ünal
MAHİR ÜNAL KİMDİR?

64. hükümette Kültür ve Turizm bakanı olan Mahir Ünal kimdir ve aslen nerelidir? İşte Mahir Ünal'ın özgeçmişi. Mahir Ünal, 1 Temmuz 1966'da Kahramanmaraş Elbistan'da doğdu. Babasının adı Mehmet Reşat,

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