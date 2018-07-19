OHAL bitti CHP'li Aytuğ Atıcı da sakalını kestirdi

20 Temmuz 2016'da ilan edilen olağanüstü hal (OHAL), Meclis'e gelecek yeni 'Terörle Mücadele Yasası'nın tartışmaları eşliğinde bitti. OHAL'in bitmesiyle birlikte OHAL uygulamasını protesto için sakallarını uzatan CHP eski milletvekili Aytuğ Atıcı'nın 2 yıldır uzattığı sakalları da kesildi.

KEŞKE BÖYLE BİR REKORUN SAHİBİ OLMASAYDIM... Aytuğ Atıcı, OHAL’in sona ermesinin ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile birlikte Meclis berberine geldi. “Nihayet 2 yıl sonra sakalımı kesmek için Meclis berberine geldim” diyen Atıcı, Parlamento tarihinin belki de en uzun siyasi eylemini gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “Keşke böyle bir rekorun sahibi olmasaydım” dedi.

Atıcı, OHAL’in ardından Meclis’e sunulan yasa teklifini “OHAL 3 yıllığına kalıcı hale getirilmek isteniyor. 3 ayda bitireceklerini söylediler, 2 yıl sürdü. Şimdi 3 yıllığına uzatmaya çalışıyorlar” eleştirdi.

'OHAL DEDE' KİTAP YAZACAK... Uzun sakalı nedeniyle 'OHAL baba, OHAL dede' gibi lakaplar takıldığını, Karl Marx’tan Gandalf’a isimlendirmeler yapıldığını anlatan Atıcı bu süreçle ilgili bir kitap yazacağını söyledi. Atıcı açıklamasının ardından sakalını kestirdi.

BİR TUTAMINI HATIRA OLARAK SAKLAYACAK... Sakalının 31 santimetreye kadar uzadığını söyleyen Atıcı, kesilen sakalının bir tutamını hatıra için saklayabileceğini söyledi. Atıcı, kızının da rüyasında 5 kez sakalını kestirdiğini gördüğünü, saklamak için onun da bir tutam istediğini anlattı.