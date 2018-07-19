Ohal bitti Aytuğ Atıcı sakalını kestirdi

OHAL’in sürdüğü 2 yıl boyunca sakalını kestirmeyen Atıcı, OHAL’in sona ermesinin ardından Grup Başkanvekili Özgür Özel ile birlikte Meclis berberine geldi. İlk sözü, “Nihayet 2 yıl sonra sakalımı kesmek için Meclis berberine geldim” oldu.

Parlamento tarihinin belki de en uzun siyasi eylemini gerçekleştirdiğini söyleyen Atıcı, “Keşke böyle bir rekorun sahibi olmasaydım” dedi.

Atıcı, OHAL’in ardından Meclis’e sunulan yasa teklifini “OHAL 3 yıllığına kalıcı hale getirilmek isteniyor. 3 ayda bitireceklerini söylediler, 2 yıl sürdü. Şimdi 3 yıllığına uzatmaya çalışıyorlar” eleştirdi.

BİR TUTAMINI HATIRA OLARAK SAKLAYACAK: Sakalının 31 santimetreye kadar uzadığını söyleyen Atıcı, kesilen sakalının bir tutamını hatıra için saklayabileceğini söyledi. Atıcı, kızının da rüyasında 5 kez sakalını kestirdiğini gördüğünü, saklamak için onun da bir tutam istediğini anlattı.