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Ohal bitti Aytuğ Atıcı sakalını kestirdi

Ohal bitti Aytuğ Atıcı sakalını kestirdi

OHAL'e tepki olarak sakal bırakan eski CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, 2 yıl sonra, OHAL'in kalktığı gün olan 19 Temmuz'da sakalını kestirdi.

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 10:33 - Güncelleme: 19-07-2018 10:33

OHAL’in sürdüğü 2 yıl boyunca sakalını kestirmeyen Atıcı, OHAL’in sona ermesinin ardından Grup Başkanvekili Özgür Özel ile birlikte Meclis berberine geldi. İlk sözü, “Nihayet 2 yıl sonra sakalımı kesmek için Meclis berberine geldim” oldu.

Parlamento tarihinin belki de en uzun siyasi eylemini gerçekleştirdiğini söyleyen Atıcı, “Keşke böyle bir rekorun sahibi olmasaydım” dedi.

Atıcı, OHAL’in ardından Meclis’e sunulan yasa teklifini “OHAL 3 yıllığına kalıcı hale getirilmek isteniyor. 3 ayda bitireceklerini söylediler, 2 yıl sürdü. Şimdi 3 yıllığına uzatmaya çalışıyorlar” eleştirdi.

BİR TUTAMINI HATIRA OLARAK SAKLAYACAK
Sakalının 31 santimetreye kadar uzadığını söyleyen Atıcı, kesilen sakalının bir tutamını hatıra için saklayabileceğini söyledi. Atıcı, kızının da rüyasında 5 kez sakalını kestirdiğini gördüğünü, saklamak için onun da bir tutam istediğini anlattı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • keremen 19 Temmuz 2018 10:39 ohalin senle ne ilgisi var? sana ne kısıt getirdi? diye sorarlar adama... ancak pkknın avrupaya uyuşturucu çıkış noktasından biri mersin limanı olunca insan işgilleniyor..

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