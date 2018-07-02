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OHAL 19 Temmuz'da kalkacak mı AK Partili Elitaş'tan flaş sözler

OHAL 19 Temmuz'da kalkacak mı AK Partili Elitaş'tan flaş sözler

Seçimlerden sonra '19 Temmuz'da OHAL kalkacak mı' sorusu gündeme gelmişti. Merak edilen OHAL sorusuna yanıtı AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş verdi.

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Eklenme Tarihi: 02-07-2018 17:25 - Güncelleme: 02-07-2018 17:25

Seçimler öncesi OHAL'in kaldırılacağının açıklanmasına karşın MHP devam etmesi yönünde görüş bildirdi. AK Parti kanadından ise OHAL'in kaldırılacağı yönünde yeni bir açıklama geldi. 

'18 TEMMUZ GECESİ OHAL KALKMIŞ OLUR': OHAL'in kaldırılıp kaldırılmayacağı tartışmaları için de görüşlerini açıklayan Elitaş, normal şartlar altında, 18 Temmuz'da, yeni kurulan hükümetin OHAL'in devamı ile ilgili bir tezkere göndermemesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin OHAL'i uzatma yetkisi olmadığını vurguladı. Mustafa Elitaş, ''Sayın Cumhurbaşkanı 8 Temmuz'da yemin ettiği takdirde yeni sisteme başlamış oluyoruz. Eski hükümet bitiyor. Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanı eğer böyle bir tezkere gönderirse Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu görüşür, uzatıp uzatmama konusunda kararını beyan eder. Aldığımız izlenim; Sayın Cumhurbaşkanının böyle bir irade beyanında bulunmayacağını görüyoruz. Bu açından '18 Temmuz gecesi OHAL kalkmış olacak' diye düşünüyoruz'' dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 02 Temmuz 2018 18:40 Bence kalkmasın biz magdurlar alıştık.sizde alışırsiniz.

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