Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan için geri sayım başladı!

Beşiktaş bu sezon ligde ve Avrupa'da beklentilerin çok altında kalırken Oğuzhan ve Tolgay Arslan performanslarıyla düş kırıklığı yaşattı. İkilinin, performanslarıyla taraftarı kızdırması da moral motivasyon açısından yerlerde olduklarını gösteriyor.



Gol atmayı unuttular

Taraftarların hedef tahtası haline gelen ancak Şenol Güneş'in vazgeçemediği iki futbolcu hiçbir maçta kurtarıcı rolü üstlenemezken gol orucunu bozamadılar. Beşiktaş'ta 7. sezonunu geçiren Oğuzhan ligde 89 maçtır, 5. sezonunu yaşayan Tolgay Arslan da 34 maçtır ligde gol atamadı.

İstenmeyen iki adam

İstikrarlı bir görüntü çizemeyen Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan bu sezon oynadıkları oyunla dibe vururken Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti. Tribünler iki futbolcuyu istenmeyen adam ilan etti.

İkiliyle bu kötü gidişatlarının ardından eğer performanslarında bir artış olmazsa sezon sonunda yolların ayrılabileceği iddia ediliyor.