Oğulcan Engin'in yeni tarzı! Yine çok konuşulacak

Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin sevgilisi Sima Tarkan ile çekildiği bir fotoğrafını paylaştı. Oğulcan Engin'in giyim tarzı dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Sima Tarkan ile İtalya-Cinque Terre'ye giden Oğulcan Engin bir fotoğraflarını paylaşıp 'tbt' yaptı. Cinque Terre sokaklarını karış karış gezen çiftin fotoğrafları büyük ilgi gördü.

Seda Sayan daha önce oğlundan bahsederken şu sözleri kullanmıştı: 'Aslan gibi evladım var. Çocuğumla gurur duyuyorum. Allah beni evladımdan yana güldürüyor. Ondan memnunum, tayt da şort da giyse o benim aslan oğlum. Ben değil o üzüldü'' diyerek destek oldu.