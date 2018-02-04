  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Oğulcan Bolcan kimdir O Ses Türkiye 2018 final günü

Oğulcan Bolcan kimdir O Ses Türkiye 2018 final günü

Oğulcan Bolcan kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır soruları O Ses Türkiye 2018 finaline sadece saatler kala merak konusu oldu. Genç yetenek Oğulcan Bolcan O Ses Türkiye'ye Yine Yazı Bekleriz şarkısı ile girdi. Oğulcan Bolcan'a Murat, Hadise ve Gökhan döndü. Oğulcan Bolcan'ın tercihi ise Hadise'nin takımı oldu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 04-02-2018 14:10 - Güncelleme: 04-02-2018 20:05

Oğulcan Bolcan kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır soruları O Ses Türkiye 2018 finalin saatler kala merak edilmeye başladı. Sesi ile herkesi kendine hayran bırakan Oğulcan Bolcan bu akşam şampiyon olacak mı, hayranları dört gözle bekliyor.

OĞULCAN BOLCAN KİMDİR: Oğulcan Bolcan O Ses Türkiye yarışmasına Yine Yazı Bekleriz şarkısı ile katıdı. Daha şarkının ilk dakilalarında Murat, Hadise ve Gökhan'ı döndürmeyi başaran Oğulcan Bolcan Hadise'nin takınına katıldı.

O SES TÜRKİYE 2018 FİNAL KADROLARI: Final haftası tanıtım fragmanıyla duyurulan O Ses Türkiye, 4 Şubat Pazar akşamı büyük finaliyle ekranlara veda edecek. Peki çeyrek finale kalan isimler kimler?

HADİSE’NİN TAKIMI

Allahverdi Turan: O Ses Türkiye yarışmacısı Allahverdi Turan, Köprüaltı şarkısını seslendirdi. Gökhan, Yıldız Tilbe ve Murat Boz'u döndüren yarışmacı Gökhan'ı seçti. Düellolarda Hadise'nin takımına dahil oldu.

Oğulcan Bolcan: Oğulcan Bolcan, Yine Yazı Bekleriz şarkısını seslendirdi. Oğulcan Bolcan, sesini beğenen Gökhan, Hadise ve Murat Boz arasından Hadise'yi seçti.

MURAT BOZ’UN TAKIMI

Berivan Bıçakçı: Berivan Bıçakçı, Mercy şarkısını seslendirdi. Tüm jüri üyeleri Berivan Bıçakçı'nın sesine döndü. Başarılı yarışmacı, Murat Boz'un takımına katılmaya karar verdi.

Cevher Aksoy: O Ses Türkiye sahnesine çıkan Cevher Aksoy, seslendirdiği Gamzeler şarkısıyla Hadise, Yıldız Tilbe ve Murat Boz'u döndürmeyi başardı. Cevher jüri seçiminde tercihini Murat Boz'dan yana kullandı.

GÖKHAN ÖZOĞUZ'UN TAKIMI

Benjamin Kaggwa: Benjamin Kaggwa, O Ses Türkiye yarışmasında No Woman No Cry şarkısını seslendirdi. Benjamin, performansıyla tüm jürilerini döndürmeyi başardı.

Selenay Dağdelen: Selenay Dağdelen, O Ses Türkiye yarışmasında I Have Nothing şarkısını seslendirdi ve tüm jüriyi döndürmeyi başardı.

Lütfiye Özipek:Lütfiye Özipek, O Ses Türkiye yarışmasında Roxanne şarkısını seslendirdi. Lütfiye, performansıyla tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı.

YILDIZ TİLBE'NİN TAKIMI

İbrahim Aygün: İbrahim Aygün, O Ses Türkiye sahnesinde Hey Gidi Karadeniz adlı parçayı seslendirdi. Düellolarda Yıldız Tilbe'nin takımına transfer oldu.

Rana Nur Sancak: Rana Nur Sancak, O Ses Türkiye yarışmasında Soğuk Odalar şarkısını seslendirdi. Düellolarda Yıldız Tilbe'nin takımına geçti.

Ceren Düzova: Ceren Düzova, O Ses Türkiye sahnesinde Ayrılık şarkısını seslendirdi. Başarılı yarışmacı tüm jüriyi döndürmeyi başardı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Oğulcan Bolcan kimdir O Ses Türkiye 2018 final günü haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat