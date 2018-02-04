Oğulcan Bolcan kimdir O Ses Türkiye 2018 final günü

Oğulcan Bolcan kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır soruları O Ses Türkiye 2018 finalin saatler kala merak edilmeye başladı. Sesi ile herkesi kendine hayran bırakan Oğulcan Bolcan bu akşam şampiyon olacak mı, hayranları dört gözle bekliyor.

OĞULCAN BOLCAN KİMDİR: Oğulcan Bolcan O Ses Türkiye yarışmasına Yine Yazı Bekleriz şarkısı ile katıdı. Daha şarkının ilk dakilalarında Murat, Hadise ve Gökhan'ı döndürmeyi başaran Oğulcan Bolcan Hadise'nin takınına katıldı.

O SES TÜRKİYE 2018 FİNAL KADROLARI: Final haftası tanıtım fragmanıyla duyurulan O Ses Türkiye, 4 Şubat Pazar akşamı büyük finaliyle ekranlara veda edecek. Peki çeyrek finale kalan isimler kimler?

HADİSE’NİN TAKIMI

Allahverdi Turan: O Ses Türkiye yarışmacısı Allahverdi Turan, Köprüaltı şarkısını seslendirdi. Gökhan, Yıldız Tilbe ve Murat Boz'u döndüren yarışmacı Gökhan'ı seçti. Düellolarda Hadise'nin takımına dahil oldu.

Oğulcan Bolcan: Oğulcan Bolcan, Yine Yazı Bekleriz şarkısını seslendirdi. Oğulcan Bolcan, sesini beğenen Gökhan, Hadise ve Murat Boz arasından Hadise'yi seçti.

MURAT BOZ’UN TAKIMI

Berivan Bıçakçı: Berivan Bıçakçı, Mercy şarkısını seslendirdi. Tüm jüri üyeleri Berivan Bıçakçı'nın sesine döndü. Başarılı yarışmacı, Murat Boz'un takımına katılmaya karar verdi.

Cevher Aksoy: O Ses Türkiye sahnesine çıkan Cevher Aksoy, seslendirdiği Gamzeler şarkısıyla Hadise, Yıldız Tilbe ve Murat Boz'u döndürmeyi başardı. Cevher jüri seçiminde tercihini Murat Boz'dan yana kullandı.

GÖKHAN ÖZOĞUZ'UN TAKIMI

Benjamin Kaggwa: Benjamin Kaggwa, O Ses Türkiye yarışmasında No Woman No Cry şarkısını seslendirdi. Benjamin, performansıyla tüm jürilerini döndürmeyi başardı.

Selenay Dağdelen: Selenay Dağdelen, O Ses Türkiye yarışmasında I Have Nothing şarkısını seslendirdi ve tüm jüriyi döndürmeyi başardı.

Lütfiye Özipek:Lütfiye Özipek, O Ses Türkiye yarışmasında Roxanne şarkısını seslendirdi. Lütfiye, performansıyla tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı.

YILDIZ TİLBE'NİN TAKIMI

İbrahim Aygün: İbrahim Aygün, O Ses Türkiye sahnesinde Hey Gidi Karadeniz adlı parçayı seslendirdi. Düellolarda Yıldız Tilbe'nin takımına transfer oldu.

Rana Nur Sancak: Rana Nur Sancak, O Ses Türkiye yarışmasında Soğuk Odalar şarkısını seslendirdi. Düellolarda Yıldız Tilbe'nin takımına geçti.

Ceren Düzova: Ceren Düzova, O Ses Türkiye sahnesinde Ayrılık şarkısını seslendirdi. Başarılı yarışmacı tüm jüriyi döndürmeyi başardı.