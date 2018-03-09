Öğretmenlikten atıldı! Eşofmanlı kız öğrencilerden tahrik olmuştu

Konya'da sosyal medya hesabından beden eğitimi dersinde eşofman giyen İmam Hatıp Liseli kız öğrencilerin zina yaptığını ima eden mesajlar paylaşan felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlik mesleğinden ihraç edildi. Ama memur olarak devam edecek...

Öğretmenlikten atıldı! Eşofmanlı kız öğrencilerden tahrik olmuştu

KONYA'da sosyal medya hesabından beden eğitimi dersinde eşofman giyen öğrencilerin zina yaptığı iması içeren mesajlar paylaşan Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hakkında açılan soruşturma sonucu öğretmenlik mesleğinden ihraç edildi. Harmancı, yardımcı hizmetlerde görevlendirilmek üzere memurluk görevine devam edecek. Harmancı "Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar", "’Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor. Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir", "Okullarda zina yapılmıyor mu? Evet, göz, kulak, dil ve el zinası yok diyen ya Muhammed aleyhisselam dininden haberi yok" gibi paylaşımlar yapmıştı...

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Öğretmenlikten atıldı! Eşofmanlı kız öğrencilerden tahrik olmuştu

Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'ndeki Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan felsefe öğretmeni Ercan Harmancı (44), twitter hesabından beden eğitimi derslerinde kız öğrencilerin eşofman giymesini eleştiren paylaşımlarda bulundu. Harmancı'nın mesajları sosyal medyada tepki topladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen Harmancı hakkında geçen yıl aralık ayında soruşturma başlatıp, açığa aldı. Soruşturma sonucu oluşturulan rapor Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderildi.

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Öğretmenlikten atıldı! Eşofmanlı kız öğrencilerden tahrik olmuştu

Milli Eğitim Bakanlığı da Devlet Memurları Kanunu'nun 125'inci maddesi gereği Ercan Harmancı'yı öğretmenlik mesleğinden ihraç edilip, yardımcı hizmetlerde görevlendirilmek üzere memurluk görevine devam etmesi yönünde karar aldı. Bakanlık yetkilileri, Harmancı'nın, öğrencilerin bulunduğu okul ortamında değil, ilçe milli eğitim veya halk eğitimin çeşitli birimlerinde memur olarak görev yapabileceğini belitti.

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Öğretmenlikten atıldı! Eşofmanlı kız öğrencilerden tahrik olmuştu

Harmancı'yı destekleyen Meram'daki Ahmet Naci Gücüyener İlkokulu'nda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Fatih Kap hakkındaki soruşturmanın da devam ettiği bildirildi. Eski öğretmen Harmancı'nın twitter hesabından yayınladığı tepki çeken mesajlar şöyle:

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