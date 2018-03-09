Öğretmenlikten atıldı! Eşofmanlı kız öğrencilerden tahrik olmuştu

KONYA'da sosyal medya hesabından beden eğitimi dersinde eşofman giyen öğrencilerin zina yaptığı iması içeren mesajlar paylaşan Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hakkında açılan soruşturma sonucu öğretmenlik mesleğinden ihraç edildi. Harmancı, yardımcı hizmetlerde görevlendirilmek üzere memurluk görevine devam edecek. Harmancı "Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar", "’Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor. Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir", "Okullarda zina yapılmıyor mu? Evet, göz, kulak, dil ve el zinası yok diyen ya Muhammed aleyhisselam dininden haberi yok" gibi paylaşımlar yapmıştı...