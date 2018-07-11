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Öğretmenlik mülakat sonuçları Sözleşmeli öğretmen MEBBİS girişi

Öğretmenlik mülakat sonuçları Sözleşmeli öğretmen MEBBİS girişi

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları bugün saat 11.00'de Milli Eğitim Bakanlığı resmi sayfasında erişime açıldı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını adaylar MEBBİS öğretmen girişi sisteminden öğrenecek. Adayların sözlü sınavdan en az 60 puan alması gerekiyor.

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Eklenme Tarihi: 11-07-2018 11:16 - Güncelleme: 11-07-2018 11:16

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınav sonuçları son dakika MEB sayfasında açıklandı. Öğretmen adayları mülakat sözlü sınav sonuçlarını MEBBİS öğretmen girişi sayfasından yapacak. Mülakat sonuçları meb.gov.tr adresinden TC şifresi ile sorgulanacak. Adayların en az 60 puan alması gerekiyor. 

İTİRAZLAR NE ZAMAN YAPILACAK:  Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 11-13 Temmuz’da yapılabilecek. Atama tercihleri de 17-20 Temmuz’da alınarak, 23 Temmuz’da ise atamalar gerçekleştirilecek.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:
“Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 11-13 Temmuz arasında, atama tercihleri de 17-20 Temmuz’da alınacak. Atama sonuçları ise 23 Temmuz’da ilan edilecek.”

SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİHLER NASIL YAPILACAK: 1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
2. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.
3. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.
4. Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.
5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak;
5.1. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”
5.2. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
6. Tercihlerine atanamayan adaylardan “5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.
7. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

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