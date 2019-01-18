Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin, 2019 yılı Ocak ayı mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.
Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları duyuruldu.
Başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçlara Bakanlığın "http://atama.meb.gov.tr/" internet adresinden ulaşabilecek.
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