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Öğretmenlerin 'imar affı' oyunu pahalıya patladı!

Öğretmenlerin 'imar affı' oyunu pahalıya patladı!

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde görevli 2 öğretmen, lojman olarak kullanmaları için kendilerine tahsis edilen Hazine arazisi üzerindeki gecekonduyu, imar barışından yararlanarak, üzerilerine geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla görevden alındı.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2019 17:41 - Güncelleme: 14-01-2019 18:00

MUĞLA Bodrum’da konaklamaları için kendilerine tahsis edilen Hazine arazisi üzerindeki barakayı, imar affından yararlanarak üstlerine geçirmeye çalıştıkları iddia edilen 2 öğretmen, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınarak görevden uzaklaştırıldı.

Yalıkavak Halil İbrahim İper Adnan İper Anadolu Lisesinde görev yapan din kültürü ahlak bilgisi öğretmeni B.T. ile Almanca öğretmeni F.A., geçici bir süre için kaldıkları 2+1 büyüklüğündeki mülkü, devlet tarafından çıkartılan İmar Affı Yasasından yararlanarak iddiaya göre kendi üzerilerine geçirmek istediler.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Hayırsever Halil İbrahim İper tarafından Yalıkavak’a kazandırılan Anadolu lisesinin yapımı aşamasında inşaatta çalışan işçilerin konaklaması için özel izinle Hazine'ye ait araziye yapılan 2+1 konut, daha sonra Milas’tan Yalıkavak’a gelen öğretmenler B.T ile F.A.'ya geçici bir süreliğine konaklamaları için tahsis edildi. Öğretmenler ise kaldıkları bu binayı İmar Affı Yasası kapsamında üzerilerine geçirmek için başvuruda bulundu.

Olay, öğretmenlerin yapı kayıt belgesi almaya çalışmasıyla ortaya çıktı. Durumun ortaya çıkması ile Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alındıkları bilgisine ulaşılan B.T. ile F.A. hakkında soruşturma başlatıldı. Açığa alınan öğretmenlerin görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • SİVASLI 14 Ocak 2019 18:03 ELİ ÖPÜLESİ ÖĞRETMEN BUNLARMI ACABA?MAALESEF ŞİMDİ O KADAR AZKİ? UTANIR İNSAN YA SEN BİRDE EĞİTİMCİSİN.

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