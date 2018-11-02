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Öğretmenler günü ne zaman ayın kaçında tatil mi?

Öğretmenler günü ne zaman ayın kaçında tatil mi?

Yolumuzu aydınlatan öğretmenlerimizin günü ne zaman araştırması son günlerde arttı. Ülkelere göre farklılık gösteren öğretmenler günü ülkemizde 24 Kasım'da kutlanıyor. Bu sene 24 Kasım cumartesi gününe denk geliyor. Öğretmenler günü kutlamaları 23 Kasım ya da 26 Kasım'da yapılacak.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 15:20 - Güncelleme: 02-11-2018 15:20

Öğretmenler Günü ne zaman 2018, hangi güne denk geliyor araştırması şimdiden başladı. Dünya üzerinde farklı günlerde kutlanan Öğretmenler Günü ülkemizde 24 Kasım'da kutlanıyor. Bu sene Öğretmenler Günü hafta sonu cumartesi gününe denk geliyor. Okullarda etkinlikler cuma 23 Kasım Cuma günü ya da 26 Kasım Pazartesi günü yapılacak. Gelecek neslin mimarı öğretmenlerin bu anlamlı günü için okunacak şiirler ve hediye alternatifleri haberimizde olacak. 

TÜRKİYE ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜ NEDEN 24 KASIM'DA KUTLUYOR: Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır. Öğretmenler gününün Türkiye'de 24 Kasım'da kutlanmasının nedeni; Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.

Bakanlar Kurulu'nın Mustafa Kemal Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiştir ve bu unvanın, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmiştir.

DİĞER ÜLKELERDE HANGİ TARİHLERDE: Bazı ülkeler de tarihi ve kültürel dönüm noktalarına göre öğretmenler günü için başka özel tarihleri belirlemiştir. Örneğin, 12 Arap ülkesinde öğretmenler günü (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) 28 Şubat, İran'da 2 Mayıs ve Türkiye'de 24 Kasım'da kutlanır.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN AMACI: Öğretmenler Günü’nün amacı; öğretmenin toplumdaki yeri, rolü, önemi ve değerini anlamak, öğretmeni bulunması gereken yüce yerine oturtmaktır. Öğretmenler arasındaki bağı kuvvetlendirmek, öğrencileri ile aralarındaki sevgi, saygı ve dayanışmayı güçlendirmektir. Emekli olan öğretmenleri saygıyla anmak ve yeni atanmış öğretmenlere mesleklerinin bilincine varmalarını sağlamaktır. İşte Öğretmenler Günü, bu fedakâr öğretmenlerimizin kıymetini bir kez daha düşünüp anlamamızı sağlayan önemli bir gündür.

Öğretmenlerimize duyduğumuz saygı, sevgi ve şükranlarımızı dile getirmek için bu günü fırsat bilmeli ve bu duygularla, onların ellerini öpmeliyiz. Okulu bitirip hayata atıldığımız zaman, bizi bu günlere hazırlayan öğretmenlerimizi hatırlamak, ziyaret etmek ya da bir telefon, kart veya mektupla hatırlarını sormak onlar için en büyük ve en değerli armağan olacaktır.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KISA ŞİİRLERİ

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,
İnan sen bir ışıksın.
Yanarsın gece gündüz.
Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,
Bize sen öğretirsin.
Vatanıma sevgiyi,
Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,
Bir mum gibi erirsin.
Anne – baba gibisin,
Bizi, bağrına hep basarsın.

*Öğretmenim siz öğrettiniz bana bütün bilgileri
Kara tahta başında harfleri,sayıları,günleri,ayları,yılları
Bize günaydın demenizden biz çok ders çıkarırdık
Hani bize kızdığınızda yinede gülerdiniz ya
O günleri çok özledim 
Şimdi kalbimde bir boşluk var
Galiba 2. annemin yokluğundan kaynaklanıyor
Öğretmenim siz bizi sevdiniz bizde sizi
Eğer üzdüysem sizi
Beni affedin
Seni seviyorum öğretmenim

ÖĞRETMEN

Öğretmenim bilir misin
Seni nasıl sevdiğimi?
Sorsan bana nerde yerin
Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;
Baba değil, baba gibi
Öğretmenim ben de sevgin
Can içinde bir can gibi...

ÖĞRETMENİM

Öğretmenim,
Canım benim!
Seni ben pek
Çok severim.

Sen bir ana,
Sen bir baba,
Her şey oldun
Artık bana

Gözüm sende,
Gönlüm sende.
Okut, eğit
Beni sen de

Okut, öğret
Ve nihayet
Yurda yarar
Bir insan et!

Rakım ÇALAPALA

ANA GİBİ, BABA GİBİ

Öğretmenim bilir misin
Seni nasıl sevdiğimi?
Sorsan bana nerde yerin
Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;
Baba değil, baba gibi
Öğretmenim ben de sevgin
Can içinde bir can gibi...

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