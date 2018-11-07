Öğretmenler günü ne zaman 2 - 4 kıtalık kısa şiirler

24 Kasım'a sayılı günler kala öğrenciler kolay ezberlenebilen öğretmenler günü şiirlerini merak etmeye başladı. Öğrenciler için kısa öğretmenler günü şiirleri haberimizde.

Öğretmenler günü her sene olduğu gibi heyecanla bekleniyor. Bu özel günde hocasına 24 Kasım öğretmenler günü şiiri okumak isteyen öğrenciler araştırmalarına başladı. 2018 yılı itibariyle en güncel en yeni öğretmenler günü şiir ve sözlerini arayanlar için derlediğimiz haberde birbirinde manalı 1 kıtalık, 2 kıtalık, 3 kıtalık, 4 kıtalık bulabilirsiniz. Peki 24 Kasım'ın önemi nedir? Bugün neden kutlanır? İşte öğretmenler günü sözleri ve tüm merak edilenleri.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?

Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri ( 24 Kasım Öğretmenler Günü ) olarak kutlanmaktadır. 24 Kasım Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KISA ŞİİRLER

Şanlı bayrağımı görünce

Okulumun gönderinde,

Daha bir başka çarpar yüreğim.

Her sabah açtığım kapının

Bilgiye, sevgiye, doğruluğa açıldığını

Çok iyi bilirim.

Gelecek yetiştiririm, geleceğim için

Çünkü;

Ben öğretmenim

Yeni nesil benim eserim!

*Öğretmenim siz öğrettiniz bana bütün bilgileri

Karatahta başında harfleri,sayıları,günleri,ayları,yılları

Bize günaydın demenizden biz çok ders çıkarırdık

Hani bize kızdığınızda yinede gülerdiniz ya

O günleri çok özledim

Şimdi kalbimde bir boşluk var

Galiba 2. annemin yokluğundan kaynaklanıyor

Öğretmenim siz bizi sevdiniz bizde sizi

Eğer üzdüysem sizi

Beni affedin

Seni seviyorum öğretmenim

ÖĞRETMEN

Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin

Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;

Baba değil, baba gibi

Öğretmenim ben de sevgin

Can içinde bir can gibi...

BEN ÖĞRETMENİM

Doğuda, batıda benim izlerim,

Güneyde,kuzeyde benim özverim.

Dağlar yol versin,ister vermesin,

Dağı,taşı deler yine giderim.

Devletin çatısı benim eserim,

Ata'mın dediği yolda giderim.

Anamdan,babamdan hatta kendimden,

Bizleri kurtaran eli severim.

İster bozkır olsun,isterse çorak,

Orası bir vatan,kutsal bir durak.

Işığı yakmaktır, benim görevim,

Bizlere yakışmaz,geride durmak.

ÖĞRETMENİM

Öğretmenim,

Canım benim!

Seni ben pek

Çok severim.

Sen bir ana,

Sen bir baba,

Her şey oldun

Artık bana

Gözüm sende,

Gönlüm sende.

Okut, eğit

Beni sen de

Okut, öğret

Ve nihayet

Yurda yarar

Bir insan et!

Rakım ÇALAPALA

BİRİCİK ÖĞRETMENİM

Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.

Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.

Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.

Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,

Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.

Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,

Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

İstemez oldum artık vefasız geceleri.

Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.

Atamın önerdiği olmam istenen yeri,

Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.

Hakkı ÇEBİ

ANA GİBİ, BABA GİBİ

Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin

Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;

Baba değil, baba gibi

Öğretmenim ben de sevgin

Can içinde bir can gibi...



