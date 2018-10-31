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Öğretmenler günü 2 - 4 kıtalık kısa şiirler 24 Kasım

Öğretmenler günü 2 - 4 kıtalık kısa şiirler 24 Kasım

Öğretmenler günü şiirleri 2 -4 kıtalık kısa şiirler şimdiden merak edilmeye başlandı. Kolay ezberlenebilen öğretmenler günü şiirlerini sizler için derledik. Öğretmenler günü şiirleri 24 Kasım ile ilgili kısa şiirler internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 16:40 - Güncelleme: 31-10-2018 17:00

24 Kasım'a sayılı günler kala öğrenciler kolay ezberlenebilen öğretmenler günü şiirlerini merak etmeye başladı. Öğrenciler için kısa öğretmenler günü şiirleri haberimizde.

Öğretmenler günü her sene olduğu gibi heyecanla bekleniyor. Bu özel günde hocasına 24 Kasım öğretmenler günü şiiri okumak isteyen öğrenciler araştırmalarına başladı. 2018 yılı itibariyle en güncel en yeni öğretmenler günü şiir ve sözlerini arayanlar için derlediğimiz haberde birbirinde manalı 1 kıtalık, 2 kıtalık, 3 kıtalık, 4 kıtalık bulabilirsiniz.

Peki 24 Kasım'ın önemi nedir? Bugün neden kutlanır? İşte öğretmenler günü sözleri ve tüm merak edilenleri.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?

Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri ( 24 Kasım Öğretmenler Günü ) olarak kutlanmaktadır. 24 Kasım Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KISA ŞİİRLER

Şanlı bayrağımı görünce
Okulumun gönderinde,
Daha bir başka çarpar yüreğim.
Her sabah açtığım kapının
Bilgiye, sevgiye, doğruluğa açıldığını
Çok iyi bilirim.
Gelecek yetiştiririm, geleceğim için
Çünkü;
Ben öğretmenim
Yeni nesil benim eserim!

*Öğretmenim siz öğrettiniz bana bütün bilgileri
Karatahta başında harfleri,sayıları,günleri,ayları,yılları
Bize günaydın demenizden biz çok ders çıkarırdık
Hani bize kızdığınızda yinede gülerdiniz ya
O günleri çok özledim 
Şimdi kalbimde bir boşluk var
Galiba 2. annemin yokluğundan kaynaklanıyor
Öğretmenim siz bizi sevdiniz bizde sizi
Eğer üzdüysem sizi
Beni affedin
Seni seviyorum öğretmenim

ÖĞRETMEN

Öğretmenim bilir misin
Seni nasıl sevdiğimi?
Sorsan bana nerde yerin
Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;
Baba değil, baba gibi
Öğretmenim ben de sevgin
Can içinde bir can gibi...

BEN ÖĞRETMENİM

Doğuda, batıda benim izlerim,
Güneyde,kuzeyde benim özverim.
Dağlar yol versin,ister vermesin,
Dağı,taşı deler yine giderim.

Devletin çatısı benim eserim,
Ata'mın dediği yolda giderim.
Anamdan,babamdan hatta kendimden,
Bizleri kurtaran eli severim.

İster bozkır olsun,isterse çorak,
Orası bir vatan,kutsal bir durak.
Işığı yakmaktır, benim görevim,
Bizlere yakışmaz,geride durmak.

ÖĞRETMENİM

Öğretmenim,
Canım benim!
Seni ben pek
Çok severim.

Sen bir ana,
Sen bir baba,
Her şey oldun
Artık bana

Gözüm sende,
Gönlüm sende.
Okut, eğit
Beni sen de

Okut, öğret
Ve nihayet
Yurda yarar
Bir insan et!

Rakım ÇALAPALA

BİRİCİK ÖĞRETMENİM

Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.
Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.
Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.
Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,
Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.
Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,
Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

İstemez oldum artık vefasız geceleri.
Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.
Atamın önerdiği olmam istenen yeri,
Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.

Hakkı ÇEBİ

ANA GİBİ, BABA GİBİ

Öğretmenim bilir misin
Seni nasıl sevdiğimi?
Sorsan bana nerde yerin
Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;
Baba değil, baba gibi
Öğretmenim ben de sevgin
Can içinde bir can gibi...


 

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