Öğretmenler adayları görev yerini öğrenince

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması töreni Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapıldı. Ataması gerçekleşen öğretmen adayları sevinç yaşadı.

Öğretmenler adayları görev yerini öğrenince

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması töreninde nefesler tutuldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan törene 20 bin öğretmeni temsile 100 aile katıldı. Bilgisalar kurası ile görev yerini öğrenen öğretmenlerin sevinç anları Anadolu Ajansı'nın objektiflerine yansıdı. Görev yerini öğrenenlerin kimi üzüldü, kimi şaşırdı kimi sevinç çığlıklarıyla karşıladı. Atama sonuçları, saat 13.00'ten itibaren Bakanlığın resmi web sitesinden duyurulacak.

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Öğretmenler adayları görev yerini öğrenince

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması törenine katıldı. Törenin ardından Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu gazetecilere açıklamalarda bulundu. Aydoğdu "en fazla atamayı Şanlıurfa'ya yaptık" dedi.

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Öğretmenler adayları görev yerini öğrenince

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması töreninde yaptığı konuşmada, "Öğretmenlik mesleği fedakârlık, özveri mesleğidir. Konfor arıyorsanız bu meslek uygun değil. Öğretmenin her zaman huzursuz olması gerekir. Çocuğun huzuru için öğretmenin huzursuzluğu şart görünüyor. Bu işin basit bir memuriyet olmadığını fark edin" dedi.

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Öğretmenler adayları görev yerini öğrenince

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