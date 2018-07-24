Öğretmenler adayları görev yerini öğrenince

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması töreninde yaptığı konuşmada, "Öğretmenlik mesleği fedakârlık, özveri mesleğidir. Konfor arıyorsanız bu meslek uygun değil. Öğretmenin her zaman huzursuz olması gerekir. Çocuğun huzuru için öğretmenin huzursuzluğu şart görünüyor. Bu işin basit bir memuriyet olmadığını fark edin" dedi.