Öğretmenin cinsel içerikli film yıldızı olduğunu öğrenciler fark etti

İngiltere'de yaşayan Avustralyalı Scott Sherwood isimli matematik öğretmeninin cinsel içerikli film oyuncusu olduğu öğrencileri tarafından ortaya çıkarıldı.

ABD'de pek çok cinsel içerikli filmde oynayan matematik öğretmeni Sherwood'un ikinci mesleğini öğrencileri ortaya çıkardı. Öğrenciler matematik öğretmenlerinin uygunsuz fotoğraflarını dolaştırmaya başlayınca bütün okul olaydan haberdar oldu.

Aaron Cage takma ismini kullanan öğretmenin aynı zamanda vücut geliştirmeci olduğu ve 2012 yılında bir ilköğretim okulunda 2 yıl boyunca beden eğitimi dersleri verdiği öğrenildi. Velilerden biri, "14 yaşındaki yeğenim kıkırdayarak öğretmeninin cinsel içerikli filmini izliyor. Öfkeliyim." derken benzer şikayetler sebebiyle öğretmenlik göreviinin askıya alındığı dedikodular ortaya çıktı. Okul öğretmenin işinden alınıp alınmadığı ile ilgili sorulara cevap vermezken, Sherwood da çifte hayatı ile ilgili soruları yorumsuz bıraktı.