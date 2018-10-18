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Öğretmenden şok sözler! 'Laftan anlamıyorsa kötekten anlar'

Öğretmenden şok sözler! 'Laftan anlamıyorsa kötekten anlar'

Denizli’de 8. sınıf öğrencisinin okulun müdür yardımcısı tarafından boynuna kemer dolanarak darp edildiği iddia edildi. Çocuğun ailesi darp raporu alarak öğretmenden şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 16:24 - Güncelleme: 18-10-2018 16:24

Pamukkale ilçesindeki bir ortaokulun 8. sınıfında öğrenim gören K.K, iddiaya göre geçtiğimiz salı günü teneffüste arkadaşı S.K. ile koridorda kağıttan yaptıkları top ve kemerlerle oynarken nöbetçi öğretmen tarafından uyarılarak okul müdür yardımcısı Ali Y.’nin odasına götürüldü. Burada yine iddiaya göre, müdür yardımcısı Ali Y. çocuklardan K.K.’nin boynuna oynadıklarını bel kemerini dolayıp ardından duvara başına vurarak darp etti.

'AİLE OKULDAN KOVULDU' 

Olay, çocukların ailelerine anlatmasıyla ortaya çıktı. Aileler soluğu okulda alarak okul yönetimi ile konuşmak istedi. Ancak iddiaya göre okul yöneticileri ailenin şikayetini dikkate almayarak okuldan kovdu.
Bunun üzerine K.K.’nın annesi Hamiyet K., oğluyla birlikte İl Emniyet Müdürülüğüne giderek ifade verip öğretmen hakkında şikayetçi oldu. Anne Hamiyet K. oğluna darp raporu da aldı. Alınan raporda küçük çocuğun boyun ve ensesinde kemer sıkmasından kaynaklandığı öne sürülen tahriş ve çiziklere rastlandı.

"KEMERİ BOYNUMA DOLADI KAFAMI DUVARA VURDU"

Müdür yardımcısı Ali Y.’nin boynuna kemer dolayıp kafasını duvarı vurduğunu iddia eden K.K. ise olayı şu şekilde anlattı:
"Okul koridorunda kemer ve kağıtla oynarken, nöbetçi hoca gelip kemer ve kağıdı alarak müdür yardımcısının yanına indirdi. Sonrasında arkadaşımla beni müdür yardımcısı çağırdı. Odasına girdikten sonra ayağa kalkıp, ‘Bunlar ne?’ dedi. Sonra bana, ‘Kapıyı kapat’ dedi. Kapıyı kapattıktan sonra kağıtla iki kere hızlıca ensemize vurdu. Sonra kemeri boynuma dolayıp kafamı duvara vurdu, saçımı çekti. Sonra da kemeri hızlıca çekip omzuma attı. ‘Çıkın gidin odamdan, gözükmeyin’ dedi. Biz ‘Kameralardan da bakabilirsiniz’ dedik ama hoca dinlemedi, vurmaya devam etti."

"KORKTUĞUMUZ İÇİN BİR ŞEY DEMEDİK"
Olayın tanıklarından olan S.K. isimli öğrenci ise, "Arkadaşımla kemer ve kağıtla oynarken, elimizden kağıt ve kemeri aldı, Ali hocaya götürdü. Ali hoca da bizi çağırıp, odada azarladı. Kağıtla iki kez boynuna vurdu, onun boynunu kemerle sıktı, duvara vurdu. Tutup yukarı vurdu, korktuğumuz için bir şey diyemedik" diye konuştu.

"LAFTAN ANLAMIYORSA KÖTEKTEN ANLAR"

Anne Hamiyet K. olayın sonuna kadar takipçileri olacağını ve hukuk savaşı vereceklerini aktardı. Hamiyet K. "Öğretmenin kendisiyle görüşmek istedim, oğlumla beraber odasına çağırdı bizi. Böyle bir şeyi neden yaptığını sorduğumda, çok asabi bir şekilde bağırmaya başladı. Oğlum, ‘Hocam kameralardan bakabilirsiniz, ben kimseye vurmadım’ dediği halde, çocuğuma bağırdı, ‘Kapat çeneni’ diye. Böyle bir şey yapmaya hakkının olup olmadığını sorduğumda da, ‘Eşek laftan anlamıyorsa kötekten anlar’ dedi. Bunun peşini bırakmayacağım" diye konuştu. 

 
Denizli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Başgün ise olayla soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

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