Öğretmen subay alımı başvuru şartları- Milli Savunma Bakanlığı sayfası

Mühendis subay alımı başvuru şartları neler, memur alımları ne zaman başlıyor? Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personel alımı başvuru şartları, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) internet sitesi üzerinden yayımlandı. Subay alımı ile kadrolarındaki boşluğu dolduracak olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, alımları pilot, öğretmen, mühendis ve muvazzaf subay alanlarında yapacak. İşte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personel alımı başvurusu hakkında detaylı bilgiler

PİLOT DENİZ SUBAY BAŞVURU ŞARTLARI: Deniz Kuvvetleri Komutanlığına muvazzaf subay muvazzaf Deniz sınıfı subay (Pilot yetiştirilmek üzere) olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1’de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır.

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Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek adaylardan;

(1) Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavlarından “KPSSP3 Lisans Puanı” (2016 ve 2017 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavlarında yüksek olan KPSS P3 notu baz alınacaktır) asgari 70 olanlar,

(2) En az dört yıl ve daha fazla süreli TABLO-1’de yer alan fakülte/yüksekokul bitirenlerden kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(3) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),

(4) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip TABLO-1’de yer alan en az 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bitirenler başvurabileceklerdir.

TABLO-1 PİLOT DENİZ SUBAY MEZUN OLUNACAK BÖLÜM BİLGİLERİ

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Kontrol Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzeme ve Nano Teknoloji Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Pilotaj Bölümü

Uçak Mühendisliği

Uçak ve Uzay Mühendisliği

Uzay Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

MÜHENDİS VE ÖĞRETMEN SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI: Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mühendis ve öğretmen sınıfı muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1’de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır.

Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek ve kadın adaylardan;

(1) Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavlarından “KPSSP3 Lisans Puanı” (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır) asgari 60 olanlar,

(2) En az dört yıl ve daha fazla süreli TABLO-1’de yer alan fakülte/yüksekokul bitirenlerden kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(3) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),

(4) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip TABLO-1’de yer alan en az 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bitirenler başvurabileceklerdir.

Not: Kadın adaylar sadece Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği için başvuru yapabileceklerdir.

DENİZ SINIFI MUVAZZAF SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI: Deniz Kuvvetleri Komutanlığına muvazzaf subay (Deniz sınıfı) olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1’de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır.

Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek adaylardan;

(1) Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavlarından “KPSSP3 Lisans Puanı (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır)” asgari 60 olanlar,

(2) En az dört yıl ve daha fazla süreli TABLO-1’de yer alan fakülte/yüksekokul bitirenlerden kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(3) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),

(4) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip TABLO-1’de yer alan en az 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bitirenler başvurabileceklerdir.