  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
eposta yazdır zoom+ zoom-

Öğretmen sözlü sınav yerleri açıklanıyor TC ile illere göre sorgulama

Öğretmen sözlü sınav yerleri açıklanıyor TC ile illere göre sorgulama

Öğretmen mülakat sınavı sözlü sınav yerleri açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 bin ücretli öğretmen alımı için yapılacak olan mülakat sınav yerleri yarın, 7 Ağustos salı günü açıklanacak. Mülakat yerleri http://personel.meb.gov.tr/ adresinden TC şifresi ile ilere göre sorgulanacak. Mülakat sonuçları ise 17 Ağustos'ta açıklanacak.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-08-2018 15:00 - Güncelleme: 06-08-2018 15:00

Öğretmen mülakat sınav yerleri açıklanıyor, gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak öğretmen sözlü sınav yeri sorgulama sayfasında. 4 Ağustos'ta açıklanması beklenen öğretmen mülakat sınav yerleri sayfası yarın yani 7 Ağustos salı günü http://personel.meb.gov.tr/ adresinden öğretmen adaylarının erişime açılacak.  5 bin ücretli öğretmen ataması için sözlü mülakat yerleri bakanlığın internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

Öğretmen  sözlü sınav merkezleri ise Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Malatya olarak belirlendi. 11-14 Ağustos'ta sözlü sınavlar yapılacak ve sonuçlar 17 Ağustos'ta açıklanacak.

ÖĞRETMEN MÜLAKAT SINAV YERİ SORGULAMA: Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı duyurunun ardından gözler, yapılacak olan 5 bin ücretli öğretmen alımı sözlü mülakat yerlerine çevrilmişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ek olarak planlanan 5 bin ücretli öğretmen ataması için sözlü mülakat yerleri bakanlığın internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenlik başvurularıyla ilgili takvimi yayımlamıştı.

SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ: Sözlü sınav merkezi tercihleri, 1-4 Ağustos'ta alınması bekleniyordu. Adayların sözlü sınav merkezleri olan Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Malatya illerini bu tarihler arasında tercih etmeleri gerekiyor.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 7 Ağustos'ta ilan edilecek. 11-14 Ağustos'ta sözlü sınavlar yapılacak ve sonuçlar 17 Ağustos'ta açıklanacak.

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN: 17-28 Ağustos'ta alınacak itirazlar, 31 Ağustos'ta sonuçlandırılacak. 4-7 Eylül tarihlerinde atama tercihleri açıklanacak ve atama sonuçları 11 Eylül'de kamuoyuna duyurulacak.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Öğretmen sözlü sınav yerleri açıklanıyor TC ile illere göre sorgulama haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 06 Ağustos 2018 15:26 sözleşmeli öğretmen mi? Hani asgari ücretle çalıştırılan?

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro