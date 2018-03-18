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Öğretmen mülakat yerleri sınav puan şartı-en az kaç olacak?

Öğretmen mülakat yerleri sınav puan şartı-en az kaç olacak?

Öğretmen mülakat yerleri sorgulaması MEBBİS sayfası üzerinden erişime açıldı. 14 Nisan- 8 Mayıs arasında 18 il sınav merkezinde yapılacak olan öğretmen mülakat sınav yerleri TC ile meb.gov.tr adresinden sorgulanacak. Öğretmen sözlü sınav sonuçları ise Sözlü Sınav Sonuç Ekranı”ndan açıklanacak. Mülakat sınavından başarılı olmak için adaylar en az 60 puan almalı.

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Eklenme Tarihi: 18-03-2018 12:40 - Güncelleme: 18-03-2018 12:00

Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri MEB-MEBBİS sayfasın üzerinden erişime açıldı. 20 bin sözleşmeli öğretmen adayı 18 ilde sınav merkezi olan mülakat sınav yerlerinin sorguladı. İKGM 2018- Sözlü sınavlar 14 Nisan'da başlayacak. 8 Mayıs'ta bitecek. Mülakat sözlü sınav sonuçları Sözlü Sınav Sonuç Ekranı”ndan açıklanacak ve 60 puan üzeri alanlar başarılı sayılacak. 

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ: Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli öğretmenlik alımı için yayımladığı duyuruda, başvurusunu gerçekleştiren adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanının 16 Mart 2018 tarihinde açıklanacağı bildirilmişti. Başvurularını gerçekleştiren adaylar için mülakat yerleri belli oldu.

MÜLAKAT YERLERİ İÇİN TIKLAYIN...

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10 - KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan içi n en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

Sözlü sınavda adaylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, ö zgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecek

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI: Sözlü sınava katılanların sınav puanları “Sözlü Sınav Sonuç Ekranı”na işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek.

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