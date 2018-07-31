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Öğretmen mülakat sınavı yerleri 2018 illere göre sorgulama sayfası

Öğretmen mülakat sınavı yerleri 2018 illere göre sorgulama sayfası

5 bin sözleşmeli öğretmen alımı için düğmeye basılmış ve öğretmenlerin atama sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Peki sözleşmeli öğretmenlerin gireceği mülakat sınavı hangi illerde yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlerin gireceği sözlü sınav 1 ve 4 Ağustos 2018 tarihleri arasında alınacak.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 15:20 - Güncelleme: 31-07-2018 15:20

Sözleşmeli öğretmen mülakat sınav yerleri ne zaman açıklanacak sorusu 5 bin sözleşmeli öğretmenin gündeminde. Geçtiğimiz günlerde MEB tarafından 5 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Şimdi ise öğretmeler mülakat sınavına yani sözlü sınava girecekler.  1 ve 4 Ağustos 2018 tarihleri arasında ise sözlü sınav merkezi tercihleri alınacak.

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı)'in 5 bin sözleşmeli öğretmen alımı sınav ve mülakat yerlerini resmi internet sitesi aracılığıyla yeni bir açıklama yaptı ve ücretli öğretmen alımı için sözlü sınav ve mülakat yerlerinin açıklanacağı tarih kesinlik kazandı.

HANGİ İLLERDE MÜLAKAT SINAVI YAPILACAK: Sözleşmeli öğretmen adaylarının bu süreçte; sözlü sınav merkezleri olan İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Erzurum ve Malatya illerini yukarıda belirtilen tarihler arasında tercihte bulunmaları gerekmektedir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI SINAV VE MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Binlerce ücretli öğretmen adayının heyecanla beklediği sözleşmeli öğretmen alımı sınav ve mülakat yerleri, MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) Personel Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden açıklandı. Buna göre yayımlanan takvim doğrultusunda, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev icra eden ücretli öğretmenlerin, sözlü sınav merkezleri ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi belli oldu. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen alımının ardından ek olarak başlatılan 5 bin ücretli öğretmen alımı sürecinde sözlü sınavdaki yerini almaya hak kazanan adayların ve sözlü sınav merkezlerinin 31 Temmuz 2018 tarihi itibariyle açıklanacağının duyurusu yapıldı.

5 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI 2018 SINAV TAKVİMİ: Öte yandan, 1 ve 4 Ağustos 2018 tarihleri arasında ise sözlü sınav merkezi tercihleri alınacak. Sözleşmeli öğretmen adaylarının bu süreçte; sözlü sınav merkezleri olan İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Erzurum ve Malatya illerini yukarıda belirtilen tarihler arasında tercihte bulunmaları gerekmektedir.

4 ve 7 Eylül 2018 tarihleri arasında atama tercihleri belli olacak ve atama sonuçları 11 Eylül 2018 tarihinde açıklanacak. Sözleşmeli öğretmen adaylarının sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 7 Ağustos 2018 tarihinde duyurulacak.

11 ve 14 Ağustos 2018 tarihleri arasında ücretli öğretmen alımı sözlü sınavlar gerçekleştirilecek ve sözleşmeli öğretmen alımı sınav sonuçları 17 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. Son olarak 17 ve 28 Ağustos 2018 tarihleri arasında alınacak itirazlar, 31 Ağustos 2018 tarihinde sonuçlandırılacak.

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