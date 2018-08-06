Öğretmen mülakat sınavı hangi illerde yapılacak 2018 il il sorgulama

Öğretmen mülakat sınav yerleri açıklanıyor, gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak öğretmen sözlü sınav yeri sorgulama sayfasında. 4 Ağustos'ta açıklanması beklenen öğretmen mülakat sınav yerleri sayfası yarın yani 7 Ağustos salı günü http://personel.meb.gov.tr/ adresinden öğretmen adaylarının erişime açılacak. 5 bin ücretli öğretmen ataması için sözlü mülakat yerleri bakanlığın internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

Öğretmen sözlü sınav merkezleri ise Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Malatya olarak belirlendi. 11-14 Ağustos'ta sözlü sınavlar yapılacak ve sonuçlar 17 Ağustos'ta açıklanacak.

ÖĞRETMEN MÜLAKAT SINAV YERİ SORGULAMA: Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı duyurunun ardından gözler, yapılacak olan 5 bin ücretli öğretmen alımı sözlü mülakat yerlerine çevrilmilşti. Geçtiğimiz günlerde yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ek olarak planlanan 5 bin ücretli öğretmen ataması için sözlü mülakat yerleri bakanlığın internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

ÖĞRETMEN SINAV YERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenlik başvurularıyla ilgili takvimi yayımlamıştı.

SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ: Sözlü sınav merkezi tercihleri, 1-4 Ağustos'ta alınması bekleniyordu. Adayların sözlü sınav merkezleri olan Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Malatya illerini bu tarihler arasında tercih etmeleri gerekiyor.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 7 Ağustos'ta ilan edilecek. 11-14 Ağustos'ta sözlü sınavlar yapılacak ve sonuçlar 17 Ağustos'ta açıklanacak.

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN: 17-28 Ağustos'ta alınacak itirazlar, 31 Ağustos'ta sonuçlandırılacak. 4-7 Eylül tarihlerinde atama tercihleri açıklanacak ve atama sonuçları 11 Eylül'de kamuoyuna duyurulacak.