Öğretmen Ayşe Çelik, bebeğiyle cezaevine girdi!

Diyarbakır’da, ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik hakkında, kızının küçük olması nedeniyle verilen 6 aylık infaz erteleme süresi, bugün tamamlandı. Yaptığı 10 günlük infaz erteleme talebi reddedilen Çelik’e, Diyarbakır Adliyesi’ne gelişinde HDP milletvekilleri Feleknas Uca ve Ziya Pir ile CHP Milletvekili Zeynep Altıok da eşlik etti.
Telefonla katıldığı televizyon programındaki konuşmasında ’terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan öğretmen Ayşe Çelik, açılan dava sonunda da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Çelik hakkında, kızının küçük olması nedeniyle daha önce verilen 6 aylık infaz erteleme süresi ise bugün tamamlandı. Çelik, avukatı Mahsuni Karaman ile birlikte Diyarbakır Adliyesi’ne geldi. HDP milletvekilleri Feleknas Uca ve Ziya Pir ile CHP Milletvekili Zeynek Altıok da Ayşe Çelik’e Diyarbakır Adliyesi’nde eşlik etti.
Dosyanın Anayasa Mahkemesi gündemine alındığını ve yakın zamanda karar beklendiğini belirten Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, 10 günlük infaz erteleme kararı verilmesini istedi. Erteleme talebinin reddedilmesi üzerine Ayşe Çelik, bugün 8 aylık kızı Deran ile birlikte cezaevine teslim olmak üzere adliye binasından ayrıldı.
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