Öğretmen ataması MEB hangi branşlara atama yapılacak?

Öğretmen ataması MEB düğmeye bastı sözleşmeli öğretmen atama takvimini yayınladı.2018 yılında toplam 20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak. Peki hangi branşlara öğretmen ataması yapılacak. Ön başvuru ne zaman, sözlü sınav ne zaman yapılacak. Detaylar haberimizde.

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ: Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen atama takvimini açıkladı. Buna göre ön başvurular 2 Mart’ta başlıyor. Sözlü sınavlar ise 14 Nisan ve 8 Mayıs'ta yapılacak. En çok kadro 3 bin 806 ile sınıf öğretmenliğine verilirken, 2 bin 2 ile İngilizce ve din kültürü ve ahlak bilgisi 1907 kontenjan ile takip etti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) martta yapacağı 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili kontenjan bilgilerini dün paylaştı. Buna göre en çok kontenjan 3 bin 806 ile sınıf öğretmenliğine ayrılırken, onu 2 bin 2 ile İngilizce ve 1.907 ile din kültürü ve ahlak bilgisi branşları takip etti. 2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 2-8 Mart; sözlü sınavlar ise 14 Nisan-8 Mayıs arasında yapılacak.

KPSS’DE TABAN PUAN EN AZ 50: Adaylar; Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik (Lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil ( İngilizce), rehberlik, okul öncesi ve sınıf öğretmenliği alanları bakımından ‘KPSSP121’ puan türünden; Almanca, Arapça, Çince, Fransızca ve Rusca alanlarına ‘KPSSP120’ puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecek.

EŞİTLİK DEVAMINDA BİLGİSAYAR KURASI: Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacak.), Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak, Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,