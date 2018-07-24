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Öğretmen atama sonuçları ÖSYM isim sorgulama sayfası

Öğretmen atama sonuçları ÖSYM isim sorgulama sayfası

Öğretmen atama sonuçları yarın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. MEB çatısı altındaki okullarda sözleşmeli öğretmen olmak için mülakata giren daha sonra tercihlerini yapan öğretmenler şimdi atama sonuçlarını bekliyor. Peki öğretmen atama sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak yeni açıklama geldi

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 10:10 - Güncelleme: 24-07-2018 10:00

Öğretmen atama sonuçları açıklanıyor binlerce sözleşmeli öğretmen adayı MEB sonuç ekranına kilitlendi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda sözleşmeli öğretmen olabilmek için farklı aşamalardan geçen öğretmenler son olarak mülakat sınavına girmiş ve tercihlerini yapmıştı. Şimdi ise öğretmen atama sonuçları açıklanacak. Peki atama sonuçları meb.atama.gov.tr adresinden saat kaçta açıklanacak? Öğretmen atama sonuçları bugün yani 24 Temmuz salı günü saat 11.00'de açıklanacak. 

Peki öğretmenler sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarını nereden ve nasıl mı öğrenecek; öğretmen sonuçları http://atama.meb.gov.tr/ adresinden online olarak öğrenilecek. Adaylar açılan ekranan TC numaralarını yazarak sisteme giriş yapacak. 

ATANANLARIN ÇALIŞMA SÜRESİ 4+2 YIL: 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonucu ataması çıkan öğretmenler atandıkları ilde 4 yıl süresince sözleşmeli olarak çalışacak. Her sene öğretmenlerle sözleşme yenilenecek. 4 yıl süresi sonunda öğretmenler kadroya alınacaklar. 2 yıl da kadrolu olarak çalışacak öğretmenler atandıkları yerde toplamda 6 yıl çalıştıktan sonra faklı illere tayin isteyebilecek. Eş durumu özrüne bağlı yer değiştirme isteyecek olan öğretmenler 4 yıl sözleşmeli oldukları için bu haktan yararlanamayacaklar. 4 yılın sonunda kadroya geçtikten sonra eş durumu tayin başvuru hakkı elde edecekler.

BAŞVURULARA YOĞUN İLGİ: MEB'in sözleşmeli öğretmenlik için açtığı başvurular yoğun ilgi gördü. 3 bin 806 kontenjan ayrılan sınıf öğretmenliğine 9 bin 567 kişi başvurdu. 1907 kontenjan verilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için 5 bin 115 aday başvuru yaptı. İlköğretim matematik öğretmenliğine 1453 kontenjan ayrılırken, başvuru 3 bin 437 oldu.

Fen bilimleri-fen ve teknoloji öğretmenliğine 2 bin 925 kişi başvururken, kontenjan 1095'ti. 1450 kontenjan ayrılan Türkçe öğretmenliğine 3 bin 914; 2 bin 2 kontenjana sahip İngilizce öğretmenliğine 4 bin 307; 1676 kontenjan ayrılan okul öncesi öğretmenliğine 4 bin 575; 673 kontenjana sahip beden eğitimi öğretmenliğine ise 1848 kişi başvurdu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER NE İŞ YAPAR: Sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmenlerin yaptığı gibi;

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar, Kadrolu öğretmenler hangi yetkilere sahipse, sözleşmeli öğretmenler de aynı yetkilere sahiptirler, Yetkili oldukları dersi anlatıp öğrencilerin öğrenme düzeylerini ölçecek sınavlar yaparlar.

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