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Öğretmen atama sonuçları açıklandı MEB TC ile isim sorgulama sayfası

Öğretmen atama sonuçları açıklandı MEB TC ile isim sorgulama sayfası

Öğretmen atama sonuçları son dakika açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün saat 10.20'de yapıldı. MEB'e bağlı tercih ettikleri okullardan birinde öğretmenlik yapacak adaylar atama sonuçlarını atama.meb.gov.tr adresinden TC şifresiyle öğrenecek. Atama sonuçları saat 13:00'ten itibaren öğrenilebilecek.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 10:00 - Güncelleme: 24-07-2018 10:00

Öğretmen atama sonuçları son dakika bugün saat 10.20'de açıklandı.  20 Temmuz'da sözleşmeli öğretmenlik için okul tercihlerini tamamlayan öğretmenler şimdi Milli Eğitim Bakanlığı resmi sayfasında erişim açılan sayfada  atama sonuçlarını öğreniyor.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un da katıldığı atama töreni saat 10.00’da başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmen ataması bilgisayar kurası ile gerçekleştirildi. Atama sonuçları saat 13:00'ten itibaren MEB’in http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK:  Sözleşmeli öğretmenlik atamaları bugün gerçekleştiriliyor. Saat 13.00'dan itibaren tüm sonuçlar erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte ikgm.meb.gov.tr adresinden yapılacak duyuru ile sonuçlar, atama.meb.gov.tr adresinden yayımlanacak.
ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK:  20 bin öğretmen atama sonuçlarını görmek için aşağıdaki bağlantı üzerinden sisteme giriş yapabilirsiniz. 

ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

EN ÇOK TERCİH SINIF ÖĞRETMENLİĞİ: MEB’in sözleşmeli öğretmenlik için açtığı başvurular yoğun ilgi gördü. 3 bin 806 kontenjan ayrılan sınıf öğretmenliğine 9 bin 567 kişi başvurdu. 1907 kontenjan verilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için 5 bin 115 aday başvuru yaptı. İlköğretim matematik öğretmenliğine 1453 kontenjan ayrılırken, başvuru 3 bin 437 oldu.

Fen bilimleri-fen ve teknoloji öğretmenliğine 2 bin 925 kişi başvururken, kontenjan 1095’ti.


1450 kontenjan ayrılan Türkçe öğretmenliğine 3 bin 914; 2 bin 2 kontenjana sahip İngilizce öğretmenliğine 4 bin 307; 1676 kontenjan ayrılan okul öncesi öğretmenliğine 4 bin 575; 673 kontenjana sahip beden eğitimi öğretmenliğine ise 1848 kişi başvurdu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK İÇİN ATANAN 4+2 YIL ÇALIŞACAK
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonucu ataması çıkan öğretmenler atandıkları ilde 4 yıl süresince sözleşmeli olarak çalışacak. Her sene öğretmenlerle sözleşme yenilenecek. 4 yıl süresi sonunda öğretmenler kadroya alınacaklar. 2 yıl da kadrolu olarak çalışacak öğretmenler atandıkları yerde toplamda 6 yıl çalıştıktan sonra faklı illere tayin isteyebilecek.

EŞ DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME: Eş durumu özrüne bağlı yer değiştirme isteyecek olan öğretmenler 4 yıl sözleşmeli oldukları için bu haktan yararlanamayacaklar. 4 yılın sonunda kadroya geçtikten sonra eş durumu tayin başvuru hakkı elde edecekler.

ATANANLARDAN İSTENECEK BELGELER: MEB’in daha önce yaptığı ‘Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu’na göre, sözleşmeli olarak ataması yapılan öğretmenlerden göreve başlama işlemi sırasında bazı belgeler istenecek. Bu belgeleri eksiksiz ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacak.

Tebligatı beklemeden göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurarak göreve başlayabilecek.

Elektronik Başvuru Formu’ndaki beyanlarla ibraz edilen belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engeli olmayanlar başlatılacak; tereddüte düşülenlerse değerlendirilmek için İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığı’na bildirilecek.

Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesiyle buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığı’na gönderilecek. Bu adaylar hakkında MEB’in vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacak.

Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı konusunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp; yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 24 Temmuz 2018 11:07 ACINACAK HALDELER!..........Atama Bekleyen Öğretmen Sayısı 1 Milyona Ulaştı................

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