Öğretmen atama mülakat sınav tarihleri MEB ne zaman?

Aylardır beklenen 2018 yılı Şubat ayı öğretmen atama duyurusu 19.02.2018 tarihi itibari yayınlandı. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama kılavuzu kapsamında 85 branştan 20 bin öğretmen atanacak. MEB tarafından geçtiğimiz günlerde açıklandığı gibi atama kontenjanları 25 bin olmadı, Bakanlık Mart 2018 öğretmen atama duyurusu kapsamında 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak.

MART 2018 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA DUYURUSU: Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü “2018 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu” yayınlandı. 2018 Mart sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama kılavuzu ile atama duyurusu ekleri MEB tarafından açıklanırken 20 bin öğretmen atama takvimi çerçevesinde başvurular 2 Mart 2018 tarihinde başlıyor.

20 BİN ATAMA SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ: 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuru takvimine göre ön başvuruların alınması 2.03.2018-08.03.2018 tarihleri arasında tamamlanacak. 02/03/2018 ve 08/03/2018 tarihleri arasında Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı ile Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması işlemleri yapılacak. Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 16.03.2018 tarihinde açıklanacak ve 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında adayların sözlü sınavları 14.04.2018-08.05.2018 tarihleri arasında yapılacak.

ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI: Sözleşmeli öğretmen olarak atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesi (2018-MART) İKGM tarafından yayınlandı. 85 farklı branşta toplamda 20 bin sözleşmeli öğretmen atanacak.

EN ÇOK SINIF ÖĞRETMENİ ATANACAK: MEB Mart 2018 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en çok sınıf öğretmeni branşından atama yapılacak. Okul öncesi öğretmenliği, İngilizce, Türkçe, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen Bilgisi branşlarından da diğer branşlara göre fazla öğretmen ataması yapılacak.

EN ÇOK ATAMA YAPILACAK 5 BRANŞ: Sınıf öğretmenliği; 3806 öğretmen atanacak. Taban puan 50

İngilizce öğretmenliği; 2002 öğretmen atanacak. Taban puan 50

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1907 öğretmen atanacak. Taban puan 50

Okul öncesi öğretmenliği 1676 öğretmen atanacak. Taban puan 50

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 1453 öğretmen atanacak. Taban puan 50

Türkçe Öğretmenliği 1450 öğretmen atanacak. Taban puan 50