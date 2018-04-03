Öğrencisiyle okulda cinsel ilişkiye girdi, rezalet patlak verdi!

ABD'de geçen yıl yaz mevsiminde özel bir okulda işe başlayan Kenleigh Prendergast isimli kadın rehber öğretmenin erkek öğrencisiyle bazen evinde, bazı buluşmalarda ise okuldaki odasında cinsel ilişkiye girdikleri ortaya çıktı.

Öğrencisiyle okulda cinsel ilişkiye girdi, rezalet patlak verdi!

ABD'de bir özel okulun rehber öğretmeni, yetişkin olmayan bir öğrenciyle cinsel ilişkiye girdiği için tutuklandı. Olay, Güney Carolina'daki Spartanburg Day School'da yaşandı. Dedektifler, Kenleigh Prendergast isimli öğretmenin yaşı 16 veya 17 olan öğrenciyle ilişkisinin Ocak 2018'de başladığını belirledi. Öğretmenin erkek öğrenciyle buluşmadan önce mesaj yazdığı, telefonla aradığı veya Facetime'ı kullanarak görüntülü konuştuğu tespit edildi.

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Öğrencisiyle okulda cinsel ilişkiye girdi, rezalet patlak verdi!

Öğrenciyi bazen evine davet eden Prendergast, bazı buluşmaları ise okuldaki odasında gerçekleştirdi. Skandalın patlamasıyla bir açıklama Spartanburg Day School ise, öğretmenin kovulduğunu ve polisle her türlü işbirliğine açık olduklarını ilan etti. Kenleigh Prendergast, geçen yıl Ağustos ayında okulda göreve başlamıştı.

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Öğrencisiyle okulda cinsel ilişkiye girdi, rezalet patlak verdi!

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Öğrencisiyle okulda cinsel ilişkiye girdi, rezalet patlak verdi!

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