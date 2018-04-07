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Öğrencisiyle ilişkiye girdi! Telefondaki resimler yaktı

Öğrencisiyle ilişkiye girdi! Telefondaki resimler yaktı

Amerika'da sosyal bilgiler öğretmeni kadın, 13 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklandı. Öğretmenin, öğrencisine sürekli cinsel içerikli resimler attığı ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 07-04-2018 23:05 - Güncelleme: 07-04-2018 23:05

Amerika'nın Omaha şehrinde 25 yaşındaki sosyal bilgiler öğretmeni Amy Nowaczyk, 13 yaşındaki bir öğrencisi ile cinsel ilişkiye girdiği ve öğrencisi ile internet üzerinde cinsel içerikli sohbet yapıp soyunduğu gerekçesi ile çalıştığı okuldan atıldı ve tutuklandı.

Öğretmenin incelenen sosyal medya hesabı ve telefon bilgilerinde, öğrencisine sürekli cinsel içerikli mesaj attığı ve çıplak fotoğraflar yolladığı ortaya çıktı.

1 AY SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

Okul yönetimi, velilere mail atarak öğretmenin tutuklandığını bildirdi. Öğretmenin daha önce dans dersleri verdiği, nişanlı olduğu bir ay sonra da düğünün olacağı ve daha önce herhangi bir suç kaydının olmadığı belirtildi.

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