Öğrencisiyle birlikte oldu onu uyuşturucuya alıştırdı

ABD'de yine bir öğretmen öğrenci ilişkisi ortaya çıktı. 26 yaşındaki ortaokul öğretmeni Stephanie Peterson, dün ABD’nin Florida eyaletinde tutuklandı. Polis, genç kadının Kasım ayından bu yana 14 yaşındaki bir öğrenciyle ilişkisi olduğunu açıkladı. Erkek çocuğunun ifadesinde, çıplak fotoğraflar gönderen fen öğretmeninin onunla cinsel ilişkiye girdiği ve kadının aldığı uyuşturucuyu nasıl içmesi gerektiğini ona anlattığı yer aldı.