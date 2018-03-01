Öğrencisiyle birlikte oldu onu uyuşturucuya alıştırdı

ABD’de 26 yaşındaki evli ortaokul öğretmeni, 14 yaşındaki öğrenciyle cinsel ilişkiye girdiği ve ona uyuşturucu aldığı iddia edilerek tutuklandı.

Öğrencisiyle birlikte oldu onu uyuşturucuya alıştırdı

ABD'de yine bir öğretmen öğrenci ilişkisi ortaya çıktı. 26 yaşındaki ortaokul öğretmeni Stephanie Peterson, dün ABD’nin Florida eyaletinde tutuklandı. Polis, genç kadının Kasım ayından bu yana 14 yaşındaki bir öğrenciyle ilişkisi olduğunu açıkladı. Erkek çocuğunun ifadesinde, çıplak fotoğraflar gönderen fen öğretmeninin onunla cinsel ilişkiye girdiği ve kadının aldığı uyuşturucuyu nasıl içmesi gerektiğini ona anlattığı yer aldı.

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Öğrencisiyle birlikte oldu onu uyuşturucuya alıştırdı

Öğrencinin bu ilişki yüzünden derslerinden geri kaldığını söylediği de belirtildi. Pazartesi günü görevinden istifa eden öğretmen, dün tutuklandı. 25 bin dolar kefaletle serbest kalabileceği belirtilen Stephanie Peterson’un 2015’ten beri evli olduğu açıklandı.

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Öğrencisiyle birlikte oldu onu uyuşturucuya alıştırdı

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Öğrencisiyle birlikte oldu onu uyuşturucuya alıştırdı

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