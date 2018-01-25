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Öğrencisinin fotoğrafıyla eskort hesabı açtı

Öğrencisinin fotoğrafıyla eskort hesabı açtı

Samsun'da daha önce antrenörlüğünü yaptığı kız çocuğunun fotoğraf ve bilgilerini kullanıp sosyal medyada hesap açarak, fuhuş vaadiyle dolandırıcılık yapan basketbol antrenörü Cem K. (31), cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2018 18:18 - Güncelleme: 25-01-2018 00:18

Samsun'un Canik ilçesinde basketbol antrenörü Cem K., bir dönem antrenörlüğünü yaptığı 13 yaşındaki kız çocuğunun kimlik bilgileri ve fotoğrafını kullanarak sosyal medyada hesap açtı.

Buradan kendisine ulaşan erkeklere, 'Escortum. Ağabeyim sakat, paraya ihtiyacım var' yazarak para karşılığı fuhuş yapmak istediğini söyledi. Cem K., fuhuş için anlaştığı 3 kişiye kendi adına bir bankada açtığı hesaba 100'er lira yatırttı, ilçedeki bir AVM'de olduğunu yazıp üzerindeki elbiseleri de tarif ederek randevu verdi. Buluşma yerine giden bu kişiler, dolandırıldıklarını anlayınca Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, Cem K.'yi Uludağ Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Cem K., eski öğrencisinin bilgilerini ve fotoğraflarını kullandığı gerekçesiyle cinsel taciz suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • ali yavuz 24 Ocak 2018 23:36 13 yaşındaki kızla buluşacaktım ama beni kazıkladılar diye polise giden adamı da tutuklamak gerekmiyor mu?

    CEVAP YAZ 6 4
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