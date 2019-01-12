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Öğrencisine sürpriz yapmak isterken dolandırıldı

Öğrencisine sürpriz yapmak isterken dolandırıldı

Halter turnuvasına katılacak öğrencisine sürpriz yapmak için arkadaşları ile para toparlayıp internet üzerinden spor ayakkabısı siparişi veren Beden Eğitimi Öğretmeni, kargo eline ulaştığında büyük bir şok yaşadı.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2019 15:18 - Güncelleme: 12-01-2019 15:18

Tokat'ta Beden Eğitimi Öğretmeni Zafer Kargacıer, halter turnuvasına katılacak öğrencisine sürpriz yapmak için öğretmen arkadaşları ile para toplayıp internet üzerinden spor ayakkabısı siparişi verdi.

Kargacıer 182 TL karşılığında bilindik bir markanın spor ayakkabısını sipariş etti. Kargo geldiğinde ise büyük bir şok yaşadı. 182 liralık ayakkabı yerine piyasada 15-20 TL'ye satılan basit bir ayakkabı gelmişti. Öğrencisine yeniden bir ayakkabı alarak turnuvaya yetiştirmeyi arzu ettiklerini ifade eden Karaca, sipariş verdikleri sitenin telefonlarını aradıklarını açan olmadığını, tüketici hakem heyetine başvuracaklarını kaydetti.

182 liralık ayakkabı sipariş etti 20 liralık ayakkabı geldi 
İnternetten üzerinden ayakkabı siparişi verdiğini belirten Kargacıer, “Arkadaşlarla para topladık, siparişimizi verdik. 182 liralık halter ayakkabısı beğendik, bize kargo ile gelen 15-20 liralık uyduruk bir ayakkabı oldu. Kargo şirketine gittim durumun izahını yaptım. Paranın karta iadesini yapmalarını söyledim. Firma da bana direkt firmadan aktarım olduğunu söyledi. Tüketici haklarına gittik dilekçeyle başvurumuzu yaptık ama onlar da bir sonuç alamayacağımızı, pek dönüşü olmadığını söylediler. Müşterinin de bizde bilgileri yok onu da kargo firması vermiyor. Bu şekilde bir mağduriyetimiz var” dedi.

O ayakkabı ile turnuvaya gidecekti 
Kargacıer, yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, “Kimseyi dolandırmasınlar, bu masum çocukların duygularıyla oynamasınlar. Ayakkabım gelecek diye çok sevinmişti. Gelen ayakkabı 15-20 liralık bir ayakkabı. Çocuk şok oldu ‘hocam bu mu benim ayakkabım' dedi. Dedim ki oğlum yok. Biz bu ayakkabıyı yine alacağız. Başkalarını da bu şekilde dolandırmasınlar. Çocuğumuz okullar arası turnuvaya katılacak, o turnuvada giyecekti. Nasip değilmiş izle bakalım yetiştirebilirsek başka bir ayakkabı alacağız” diye konuştu.

Dolandırıcıya seslendi 
Tamer Oruç ise dolandırıcılık yapan kişiye seslenerek, "Kendi çocuklarını duruma düşmelerini isterler mi? İstemezler. O zaman o çocuğu da kendi çocuğu yerine koysunlar. Kendi çocuğu bir kalem siparişi vermiş olsa ama gelen 1 liralık tükenmez kalem olursa ne duruma düşer çocuğu? Aynı duruma kendisini koysun. Çocuktan habersiz ayakkabı numarasını aldık. Ama gelen ayakkabıyı biz gördük. Çocuğa sürpriz yapalım istedik, öksüzü sevindiremedik. Biz mağduruz başkaları da mağdur olmasın bu konuda" ifadelerini kullandı.  

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Kaynak : İHA

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