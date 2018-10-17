Öğrencilerin üretim yaptığı okul 1 milyon 150 bin lira kazandı

Öğretmenleri gözetiminde okul sırası, masa ve büro malzemeleri gibi eşyalar üreten öğrenciler hem öğreniyor hem de para kazanıyor.

Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencileri teorik derslerinin yanı sıra haftada 18 saat atölyede çalışarak mobilya üretiyor. Öğretmenleri gözetiminde okul sırası, masa ve büro malzemeleri gibi eşyalar üreten öğrenciler hem öğreniyor hem de para kazanıyor. Elazığ ile birlikte komşu illerden de sipariş alan okul 1 senede 1 milyon 150 bin TL ciro elde etti.



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Öğrencilerin Mobilya ve İç Mekan Tasarım Atölyesinde çalıştığını belirten Okul Müdürü Yavuz Yeşil Kaya, "2017 yılında okulumuz, her türlü mobilya, büro malzemeleri imalatından toplam 1 Milyon 150 Bin TL bir ciro oluşturmuştur. Bu bizim tamamen iş yükümüz ile alakalı bir rakamdır. Twitter

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Okulumuzda, öğretmenler ve öğrenciler ile beraber her türlü büro mobilyaları, dolaplar, masalar, ana sınıfı ürünleri ve öğrenci sıraları imal edilmektedir.Öğretmenlerimizle beraber yaklaşık her yıl 30 öğrencimiz sadece mobilya ve iç mekan tasarımı alanında üretime katkıda bulunmaktadır. Üretim yapan bu öğrencilerimiz hem teorik eğitim almakta hem de pratik eğitimini de atölyelerimiz de yapmaktadır. Bizler teminlik konusunda bazen sıkıntı yaşasak dahi döner sermaye çalışmalarından dolayı öğrencilerimiz bu teminlik sıkıntısını yaşamamaktadır. Twitter

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