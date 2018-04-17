Öğrencilerin 'omuz atma' kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Mevlana Mahallesinde bulunan Nurettin Gülten Kutlucan Ortaokulu'nun çıkışında bir grup öğrenci, omuz atma tartışmasından dolayı tartışmaya başladı. Tartışma yerini kavgaya bıraktı ve şüpheli Y.G. belinden çıkarttığı bıçakla arkadaşı Y.D.'yi (16), üç yerinden ağır şekilde yaraladı. Şüpheli Y.G., arkadaşını bıçakladıktan sonra olay yerinden hızla kaçarak izini kaybettirdi. Kanlar içinde kalan Y.D., arkadaşları okul yakınında bulunan sağlık ocağına götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından çok kan kaybeden Y.D., sağlık ocağında bulunan ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Y.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, bıçaklama anı ve yaralı Y.D.'nin kanlar içerisinde sağlık ocağına gidişi görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede kaçan şüpheli Y.G.'yi yaptıkları çalışma sonucu kısa sürede gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.G. adliyeye sevk edildi.