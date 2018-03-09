Öğrencileri taşıyan otobüsün freni patladı: 20 yaralı

Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün freni patlayarak elektrik direkleri ve otomobile çarpması sonucu, ilk belirlemelere göre 20 öğrenci yaralandı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde, Gaziantep'ten Yedi Kuyular Kayak Merkezi'ne öğrenci taşıyan otobüs, iddiaya göre freni patlaması sonucu önce elektrik direklerine sonra da otomobil ve yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 20 öğrenci yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazanın, üniversite öğrencilerinin Yedikuyular Kayak Merkezi'nden dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

(Türkiye merkezli olarak yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 11 site yer almaktadır. Bu siteler arasında gazeteciler, memurhaber, ekofinans, internetspor, elmaelma, haberoku, cevaplatv, haberciler, sinemakeyfi sporoku bulunuyor. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde Gündem, Siyaset, Spor, Magazin, Medya, Memur, Yaşam, Sağlık, Eğitim, Burç ve Son Dakika haberleri yer alıyor. İnternethaber.com sitesi Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı, Karahasan Sokak Numara 11'de hizmet veriyor.)