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Öğrencilere müjde: KYK burs ve kredi başvuruları başladı!

Öğrencilere müjde: KYK burs ve kredi başvuruları başladı!

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) üniversite öğrencileri için vereceği burs ve öğrenci kredisi başvuruları başladı. Yükseköğrenim gören öğrencilerini maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve kredi başvurularının başlamasıyla birlikte, başvuru şartları ve diğer detaylarda belli oldu. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır? KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman bitecek?

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Eklenme Tarihi: 15-10-2018 18:46 - Güncelleme: 15-10-2018 18:56

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı KYK, her yıl olduğu gibi bu yılda öğrencilere burs ve öğrenim kredisi desteği vermeye devam edecek. Geçtiğimiz günlerde yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından merakla beklenen KYK burs ve öğrenci kredisi başvuruları e-Devlet'ten alınmaya başladı. İşte, 2018 KYK burs ve kredi başvuruları hakkında detaylar...

KYK'dan yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri burs ve kredi başvurularını 15-21 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvurularda, öğrencilerin öğrenim bilgilerini kontrol etmeleri ve başvuruyu doğru şekilde tamamlamaları gerekiyor. KYK'nın burs ve kredi hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin 21 Ekim 2018 günü saat 23.59'a kadar başvurusunu tamamlaması gerekiyor. Başvurusunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de aynı tarihler arasında bilgilerini güncelleyebilecek.

BAŞVURULAR E DEVLET'TEN

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

HATALI BAŞVURULAR GEÇERSİZ SAYILACAK

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

BURS MİKTARI NE KADAR?

Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde öğrencilere takdim edilen 425 liralık Ön Lisans ve Lisans bursu bu yıl, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkladığı gibi 500 lira olacak. 500 liralık burs ve kredi ödemeleri, yeni yıl itibariyle başlayacak. Yapılan açıklamada, yeni yılda yüksek lisans öğrencilerinin 1000 lira, doktora öğrencilerinin ise 1500 lira burs ya da kredi ödemesi alacağı yer aldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 15 Ekim 2018 18:50 Öğrencilere müjde.....Din etkisinden kurtulmuş Laik eğitim geliyor!.

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