Öğrencilere karne hediyesi bedava hamburger

İş yeri sahibi Mehmet Can'den bu yıl hamburger kampanyasının 3.sü düzenlendi. Can, 10 bin civarında hamburger dağıtılacak dedi. Şehit ailelerine, takdir alan öğrencilere, yeni evlenen çiftlere, askere gidecek olanlara, 70 yaş üstü evlilik yıldönümü kutlayanlara hamburger ikram ediliyor.





Mehmet Can, “Eğitime destek için bir şeyler yapmak istedik. Kocaeli ve Yalova’da bulunan iş yerlerimizde başarılı olan öğrencilere sosyal medya üzerinden çağrı yaparak toplam 10 bin adet hamburger menü dağıtıldı. Çalışkan ve zeki çocuklar akın akın geldiler. Aslında reklama ayırdığımız bütçemizin belli bir kısmını çocuklara ayırıyoruz, bu şekilde eğitime destek veriyoruz. Bize geldikleri zaman aileleriyle birlikte geliyorlar. Aslında çok fazla kaybımız olmuyor. Aileler de mutlu oluyor” dedi.





Ayrıca, kampanya dahilinde şehit ailelerine ve 70 yaşın üstünde olup yıl dönümlerine kutlayan çiftelere de ücretsiz hamburger veriliyor. Can, “Bu vesileyle şehit ailelerinin çocuklarını ve yakınlarını daha yakından tanıyabiliyoruz. En azından onların yalnız olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Onun haricinde 70 yaş üzeri evlilik yıldönümlerini kutlayanlara da hamburgerlerimiz ücretsiz. Elimizden geldiği müddetçe çalıştığımızın bir miktarını aktarmaya çalışıyoruz. Kocaeli ve Yalova halkı bizi seviyor” dedi.