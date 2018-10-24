Öğrencilerden okul bahçesinde “taciz” eylemi

İSTANBUL Küçükçekmece'de geçen yıl liseden mezun olan bir kız öğrenci, öğretmeninin tacizine uğradığını iddia ederek şikayetçi olmuştu. Adı tacizde geçen öğretmenin bu yıl okulda görevine devam ettiğini öğrenen öğrenciler durumu protesto etti.

OKUL ÜSTÜNÜ KAPATMAYA ÇALIŞIYOR

Öğrenciler okulun bahçesinde "Tacizci öğretmen olmaz" yazılı dövizler taşıdı. Bazı STK’lar öğrencilere destek verdi. Grup adına yapılan açıklamada, “Burada bir taciz olayı yaşandı. Bu okul bu olayı kapatmaya çalışıyor ve kimse bize net bir bilgi vermiyor. Biz bu hoca ne yapıyor, görevde mi halen çok merak ediyoruz. Biz öğrencilerin bu haklı tepkilerine destek vermek için buradayız.

ÖĞRETMEN RAPOR ALMIŞ

Hiçbir kadın asla yalnız yürümeyecek. Ne tacize ne cinsel şiddete sessiz kalmayacağız. Bu hoca öğrencilerle hiçbir şekilde yan yana gelmemeli” denildi İddialara konu olan öğretmenin bir süredir okula gelmeyerek rapor aldığı öğrenildi.