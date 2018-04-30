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Öğrenciler şokta! 200 bin kişinin okulu değişiyor

Öğrenciler şokta! 200 bin kişinin okulu değişiyor

20 yeni üniversite kurulmasını içeren tasarı önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’na geliyor. Tasarıya göre, 200 bin öğrencinin okulu değişecek.

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Eklenme Tarihi: 30-04-2018 10:49 - Güncelleme: 30-04-2018 10:49

TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nda kabul edilen ve 13 üniversiteyi bölerek 20 yeni üniversite kurulmasını içeren yasa tasarısı, önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’na gelecek. Tasarının yasalaşmasıyla 200 bin öğrencinin üniversitesinin değişeceği ortaya çıktı.

Bölünecek üniversiteler arasındaki İstanbul, Gazi, Erciyes üniversiteleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından araştırma üniversitesi ilan edilmişti.

Yeni düzenleme ile bölünerek yeni kurulacak üniversitelere bağlanacak bölümlerin akıbeti belirsiz. 200 bin öğrenci, tasarının kabul edilmesinin ardından üniversitelerini değiştirmek zorunda kalacak.

Milliyet'te yer alan habere göre, tasarının kabul edilmesi durumunda üniversitelerden ayrılacak bölümler ve öğrenci sayıları şöyle:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ:Cerrahpaşa Tıp, hemşirelik, Hasan Ali Yücel Eğitim, mühendislik, orman, sağlık bilimleri, sporbilimleri, teknik bilimler, veteriner fakülteleri; ormancılık, sağlık hizmetleri, sosyal bilimler, veteriner, teknik bilimler meslek yüksekokulları; adli tıp, kardiyoloji, nörolojik bilimler, akciğer hastalıkları ve tüberküloz enstitüleri. Toplam öğrenci sayısı: 90 bin Taşınacak öğrenci sayısı: 32 bin 225.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Güzel sanatlar, edebiyat, hukuk, iktisadî ve idarî bilimler, iletişim, Polatlı Fen Edebiyat, Polatlı İlahiyat, sanat ve tasarım, turizm fakülteleri; tapu kadastro yüksekokulu; Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı; adalet, Polatlı Sosyal Bilimler, Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulları.
Toplam öğrenci sayısı: 53 bin.
Taşınacak öğrenci sayısı: 19 bin 26.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Fen, mühendislik, mimarlık, havacılık ve uzay bilimleri, spor bilimleri fakülteleri; Porsuk, ulaştırma meslek yüksekokulları; fen bilimleri, yer ve uzay bilimleri ve ulaştırma enstitüleri. Toplam öğrenci sayısı: 61 bin. (Açıköğretim hariç) Taşınacak öğrenci sayısı: 11 bin 46.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

Su ürünleri, ziraat fakülteleri; sivil havacılık yüksekokulu, Arapgir, Akçadağ, Battalgazi, Darende Bekir Il Doğanşehir Vahap Küçük, Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği, Hekimhan Mehmet Emin Sungur ve Yeşilyurt Meslek Yüksekokulları.
Toplam öğrenci sayısı: 38 bin.
Taşınacak öğrenci sayısı: 3 bin 336.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Seyrani Ziraat, veteriner fakülteleri; uygulamalı bilimler yüksekokulu; Bünyan, Develi Hüseyin Şahin, Pınarbaşı, Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Safiye Çıkrıkçıoğlu, sosyal bilimler, Tomarza, Yahyalı, Kayseri Meslek Yüksekokulları. Toplam öğrenci sayısı: 54 bin. Taşınacak öğrenci sayısı: 14 bin 263.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Spor, teknoloji, turizm fakülteleri; uygulamalı bilimler yüksekokulu; Akyazı, Ali Fuat Cebesoy, Arifiye, Ferizli, Geyve, Hendek, Karasu, Kaynarca Seyfettin Selim, Kırkpınar turizm, Pamukova, Sakarya ve Sapanca meslek yüksekokulları.
Toplam öğrenci sayısı: 74 bin.
Taşınacak öğrenci sayısı: 28 bin 894.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik ve mimarlık fakülteleri; teknik bilimler meslek yüksekokulu. Toplam öğrenci sayısı: 78 bin. Taşınacak öğrenci sayısı: 15 bin 138.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Ziraat, orman, teknoloji, Eğirdir Su Ürünleri fakülteleri; Eğirdir Turizm ve Otelcilik, Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları; Mehmet SDemiraslan, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Isparta, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz, Şarkikaraağaç, Şarkikaraağaç Turizm, teknik bilimler, Uluborlu Selahattin Karasoy, uzaktan eğitim, Yalvaç, Yalvaç Teknik Bilimler, Yenişarbademli meslek yüksekokulları.
Toplam öğrenci sayısı: 70 bin.
Taşınacak öğrenci sayısı: 36 bin 956.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

Tıp, diş hekimliği fakülteleri; Kütahya Sağlık, Simav Sağlık Hizmetleri Yüksekokulları; Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. Toplam öğrenci sayısı: 50 bin. Taşınacak öğrenci sayısı: 2 bin 283.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

Tarsus teknoloji fakültesi; Tarsus uygulamalı teknoloji ve işletmecilik yüksekokulu; sağlık hizmetleri ve Tarsus meslek yüksekokulları.
Toplam öğrenci sayısı: 39 bin.
Taşınacak öğrenci sayısı: 3 bin 372.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Tıp, diş, eczacılık fakülteleri; Atatürk, Bolvadin, Şuhut sağlık hizmetleri meslek yüksekokulları. Toplam öğrenci sayısı: 41 bin. Taşınacak öğrenci sayısı: 6 bin 246.

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