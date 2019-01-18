Öğrenciler karne aldı İzmir'deki bu öğrencilerin karnesi çok özel oldu

İzmir Karabağlar Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinin özel öğrencileri ise, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’nin elinden Sıfır Atık Projesi kapsamına doğaya karışan karnelerini ve çiçek ve çam tohumlarını aldı.

850 bin öğrencinin karne sevinci yaşadığı İzmir’de, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi İzmir Karabağlar Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezindeki karne törenine katıldı.

Öğrenciler, Sıfır Atık Projesi kapsamında doğaya karışan karneleriyle çam ve çiçek tohumlarını Yahşi'nin elinden alarak büyük sevinç yaşadı.

Karne törenine konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, “Özel eğitim okulumuzda öğrencilerimize karnelerini takdim ediyoruz. Bu okulumuzda 210 öğrencimiz var ve yüzde 100 doğaya karışan, Sıfır Atık Projesi kapsamında düzenlediğimiz karnelerini aldılar. Karneleri çiçek tohumu ve çam fidanı ile birlikte verdik. Hem öğrencilerimizin başarılarını kutluyoruz hem de çevreye duyarlılıkla alakalı bilinç aşılamaya gayret ediyoruz. 850 bin öğrencimize güzel bir tatil diliyorum” dedi. Yahşi daha sonra okulda bulunan uygulama atölyesini ziyaret etti. Ev şeklinde düzenlenen atölyede özel öğrenciler, kişisel becerilerini güçlendiren ev işlerini öğreniyor.