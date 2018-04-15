Öğrenciler çaldı, Erdoğan Tuna nehrini söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Fatih İlçe Kongresi öncesi Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi'nin açık hava konserini izledi. Erdoğan, müzisyenlerden Tuna nehri türküsünü istedi. Ardından müzisyenlere parçanın bir kısmını okuyarak eşlik etti.

Bu mini konserden sonra Erdoğan, müzisyenleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

SULUKULE SANAT AKADEMİSİ CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE KONSER VERECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet eden Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde konser vermek istediklerini söyleyince Erdoğan orkestrada görev alan 300 öğrenciyi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet etti. SULUKULE'NİN RUHU YAŞATILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre salonundaki konuşmasında da Sulukule Sanat Akademisi Senfoni Orkestrası’na sık sık değinerek “Burası Sulukule. Klarnetin müziğin yaşadığı yer. İşte Sulukule Sanat Akademisi ve akademi öğrencilerinden oluşan orkestra ile Sulukule’nin ruhu yaşatılıyor” dedi. ÜCRETSİZ SANAT EĞİTİMİ

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından 2015 yılında hayata geçirilen Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi’nde her yıl yetenek sınavlarıyla seçilen öğrencilere akademik düzeyde sanat eğitimleri veriliyor.