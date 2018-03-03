Öğrenciler Afrin koreografisi yaparak ant içti

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okul bahçesinde ‘Afrin’ koreografisi yaptı. Öğrenciler bahçede büyük Türk bayrakları ve koreografi ile ant içti. Öğrencilerin ant içme töreni görsel şölene dönüştü. Öğrencilerin hep bir ağızdan vatanı korumak için seslendirdikleri antta şu sözler yer aldı:

“Askeriz biz asker. Yüce dağlar aşarız. Anne baba terk ederiz, vatan için koşarız. Yastığımız taştan olsun, yorganımız topraktan. Ölürüz de vazgeçmeyiz, ay yıldızlı bayraktan. Vatanımın topraklarında tek bir kişi kalmayıncaya kadar, vatanımın varlığını üst seviyede koruyacağıma ant içerim.”

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