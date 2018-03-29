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Öğrenci yurdunda 112 öğrenci yemekten zehirlendi

Öğrenci yurdunda 112 öğrenci yemekten zehirlendi

BURSA Uludağ Üniversitesi Kampüsü'nde yer alan KYK Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu'nda akşam yemeğinden sonra rahatsızlanan 112 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 06:58 - Güncelleme: 29-03-2018 06:58

Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü'nde bulunan 1150 öğrenci kapasiteli Kredi Yurttlar Kurumu (KYK) Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu'nda, akşam yemeğinden sonra öğrenciler, mide bulantısı, kusma, ateş gibi rahatsızlıklar başladı. Yedikleri tavuk yemeğinden kaynaklı gıda zehirlenmesi şüphesiyle öğrenciler yurda gelen ambulanslarla hastanelere taşındı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakülesi ve KYK yurdu önünde uzun ambulans kuyrukları oluştu.

SAĞLIK PERSONELİ GÖREVE ÇAĞRILDI
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakülesi Hastanesi önüde oluşan yoğunluk nedeniyle, görevli personel hastalara müdahale etmede yetersiz kaldı. Bunun üzerine mesaide olmayan doktorlar ve sağlık çalışanları göreve çağrıldı. Fakülte hastanesinin yanısıra diğer hastaneler de olmak üzere 112 öğrencinin tedavi altına alındığı belirtildi.

SORUMLULAR HAKKINDA GEREKEN İŞLEM YAPILACAK
KYK Bursa İl Müdürü Hüseyin Uysal, Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu'nda gıda zehirlenmesi sonucu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören öğrencileri ziyaret etti, doktorlardan durumları hakkında bilgi aldı. Burada konu ile ilgili açıklama yapan Uysal, 112 öğrencinin hastanelerde tedavi gördüğünü belirterek, ''Emir Sultan KYK yurdumuzda, akşam yemeğinden kaynaklı olduğunu düşündüğümüz bir zehirlenme olayı yaşandı. Bin 112 öğrencimizin olduğu yurtta, 112 ögrencimiz rahatsızlanarak hastanelere gönderildi. Şuan da ayakta tedavisi yapılan öğrencilerimiz yurtlarına gönderiliyor. Çok şükür ki durumu ciddi olan öğrencimiz yok. Bu işin olmamasını temenni ediyorduk, gerekli tedbirler alınacak. Akşam yemeğinden alınan numune, Gıda İl Müdürülüğü'ne teslim edildi. Kesin sonucu böylece göreceğiz. Sorumlu arkadaşlara gerekli işlem yapılacak'' diye konuştu.

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Kaynak : DHA

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