Öğrenci velisi öğretmene böyle saldırıdı! Şok görüntüler...

İstanbul Sultangazi’de bir öğretmen, okulun bahçesinde yaramazlık yaptığı için ikaz ettiği öğrencinin babası tarafından tekme ve tokatlı saldırıya uğradı. Dakikalarca süren saldırı güvenlik kamerasına yansıdı...

Öğrenci velisi öğretmene böyle saldırıdı! Şok görüntüler...

İSTANBUL Sultangazi’de bir öğretmen, okulun bahçesinde yaramazlık yaptığı için ikaz ettiği öğrencinin babası tarafından tekme ve tokatlı saldırıya uğradı. Dakikalarca süren kavgada öğretmen, eline geçirdiği çöp süpürgesiyle saldırgandan kurtulabildi. Darp raporu alan öğretmen polise şikayette bulundu. Saldırıya uğrayan öğretmen İbrahim Baş, "Bizleri tehdit ederek bütün öğretmenleri öldüreceklerini söylediler. Ben 35 yıllık öğretmenim ve 58 yaşındayım şimdiye kadar hiçbir insan bana saldırmadı" dedi.

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Öğrenci velisi öğretmene böyle saldırıdı! Şok görüntüler...

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Öğrenci velisi öğretmene böyle saldırıdı! Şok görüntüler...

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 08.00 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapan İbrahim Baş (58), nöbetçi müdür yardımcısı olarak görev yaptığı günün sabahında yaramazlık yapan bir öğrenciyi ikaz etti.

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Öğrenci velisi öğretmene böyle saldırıdı! Şok görüntüler...

Bunun üzerine öğrencinin babası Fatih Er, Baş’a sözlü olarak tepki gösterdi. Bir süre devam eden tartışmanın ardından Er, öğretmen Baş’a tekme ve tokatla saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen Baş ve Er’in kavgası yerde de devam etti. Saldırganın yumruk atmaya devam ettiği öğretmen, eline geçirdiği çöp süpürgesiyle ondan kurtulabildi. Araya giren diğer vatandaşların yardımıyla kavga sonlanırken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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